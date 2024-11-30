加拿大总理赴美见川普 杜鲁道称会谈非常棒

afp_tickers

2 分钟

（法新社佛州棕榈滩30日电） 加拿大总理杜鲁道今天表示，他与美国总统当选人川普在佛罗里达州进行了「非常棒的会谈」。川普日前扬言对加拿大加徵关税后，加国赶紧试图减缓川普贸易威胁的冲击。

川普（Donald Trump）本周稍早宣布对加拿大、墨西哥和竞争对手中国加徵进口关税的计画后，杜鲁道（Justin Trudeau）昨天前往川普位于佛州的海湖俱乐部（Mar-a-Lago）与他共进晚餐。

杜鲁道今天上午离开西棕榈滩（West Palm Beach）的饭店准备搭机返国时告诉记者：「那是一场很棒的会谈。」

宾夕法尼亚州参议员当选人麦考米克（David McCormick）公布的照片显示，川普和杜鲁道在晚宴上并肩而坐，同桌还有约10位宾客，其中包含川普拟提名担任商务部长的卢特尼克（Howard Lutnick），以及他属意的国家安全顾问人选瓦尔兹（Mike Waltz）。

川普11月25日在社群媒体发文，扬言对加拿大和墨西哥输入美国的商品课徵25%关税，直到这两国打击芬太尼（fentanyl）等毒品及非法越境移民。 加拿大政府消息人士告诉法新，加国正在考虑对美国采取报复性关税的可能性。