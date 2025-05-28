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加萨援助发放新模式 联合国救济机构批浪费资源

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（法新社东京28日电） 联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署（UNRWA）负责人拉扎里尼今天说，美国支持的加萨援助发放模式浪费资源，并且转移以色列「暴行」焦点。

拉扎里尼（Philippe Lazzarini）在日本表示：「我认为这是浪费资源，也是在转移暴行的焦点。我们已经有一套切合目的的援助发放制度。」

他说：「加萨的人道主义社群已经准备好了，包括UNRWA在内。我们拥有触及需要帮助民众的经验和专长。」

他还说：「与此同时，饥荒正在逼近，因此现在必须允许人道主义投入拯救生命的工作。」

新设立、获美国支持的加萨人道基金会（Gaza Humanitarian Foundation）昨天在加萨南部一个援助发放中心开始运作。

据法新社记者报导，数千名巴勒斯坦人涌入这座设在拉法（Rafah）的中心，场面为之混乱。

以色列3月2日全面封锁援助物资进入加萨，导致粮食和药品严重短缺，直到几天前才予以部分放宽。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）后来坦承援助发放中心现场「暂时失控」，但一名高阶军事官员说，发放行动依旧「成功」。

美国于5月初宣布排除联合国的此一新模式。

以色列为加萨人道基金会在加萨发放援助物资提供便利，强调这是为了不让物资落入巴勒斯坦伊斯兰主义运动组织哈玛斯（Hamas）手中。

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