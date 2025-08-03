加萨援粮遭帮派拦截转卖 最弱势民众难获救助

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（法新社巴黎3日电） 联合国机构、援助组织及分析人士表示，以色列允许送入加萨走廊的粮食援助只是杯水车薪，经常遭到甘冒生命危险的巴勒斯坦饥民或帮派劫掠，甚至被高价转卖，根本无法送到最需要的人手上。

7月31日在加萨（Gaza）中部的扎韦达镇（Al-Zawayda），消瘦的巴勒斯坦民众冲向空投落下的物资，在飞扬的尘土中互相推挤并撕扯包裹。

前往寻求援助的扎科特（Amir Zaqot）告诉法新社：「饥饿逼迫人们自相残杀，拿刀互相搏斗。」

根据多名消息人士及专家，帮派分子经常直接袭击仓库，抢走援助物资，之后交给由商人高价转卖。

欧洲外交关系协会（ECFR）客座研究员席哈达（Muhammad Shehada）说，「这变成了达尔文式的适者生存社会实验。世界上最饿、最没力气的人必须追着卡车跑，在烈日下苦等数个小时，试图跟别人抢1袋面粉」。

无国界医生组织（MSF）驻加萨紧急协调员瓦托（Jean Guy Vataux）补充道：「我们处在极端资本主义体系中，商人和腐败的帮派把小孩子送到（援助）分发点或抢劫现场，让他们冒着生命危险（抢夺粮食）。这已经成为一种新职业。」

他还表示，这些食物随后在加萨市（Gaza City）的市场被转卖给「还买得起的人」。在那里，1袋25公斤的面粉售价可能超过400美元。

以色列一再指控巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）劫掠联合国（UN）提供的援助。自2023年10月哈玛斯攻击以色列引发加萨战争以来，联合国提供了大部分的援助。

但「纽约时报」（The New York Times）上月26日引述以国高阶军官的说法报导，以方「从未找到证据」，可证明哈玛斯「系统性窃取」联合国的援助。

援助人员告诉法新社，在3月封锁前的停火期间，加萨警察会协助确保人道援助车队的安全，而警察之中有许多哈玛斯成员。但当前的权力真空助长了不安全和抢劫行为。

以军也被控在与哈玛斯战斗之际，提供装备给巴勒斯坦犯罪网络，并允许他们掠夺援助物资。

联合国人道事务协调厅（OCHA）巴勒斯坦自治区负责人惠托尔（Jonathan Whittall）5月对记者表示：「开战以来，真正的援助窃盗行为都是由犯罪帮派在以色列军队的监视下进行。他们获准在加萨克瑞沙洛（Kerem Shalom）关卡附近活动。」