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加萨民防局：以色列空袭造成至少14人丧命

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（法新社加萨市2日电） 加萨民防局说，以色列今天的空袭造成至少14人死亡。在此同时，美国总统川普呼吁巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）同意为期60天的停火协议。

经过近21个月的战争后，拥有200多万人口的加萨走廊人道情势已极为严峻。以色列军方本周表示，他们已扩大军事行动。

今天在加萨南部，民防局发言人巴萨尔（Mahmud Bassal）告诉法新社，以色列空袭击中位于沿海马瓦希区（Al-Mawasi）流离失所者居住的帐篷，造成同一家族5人丧生，另有数人受伤。

法新社从附近汗尤尼斯市（Khan Younis）纳瑟医院（Nasser Hospital）拍摄的照片显示，医护人员正在救治浑身是血的儿童。

有些人看起来很害怕，而有些人则躺在医院的病床上，身上的绷带和衣服上可见血迹斑斑。

尽管以色列在2023年12月宣布马瓦希区为安全区，但它仍不断遭到以色列的袭击。

在更北的地方，巴萨尔说，以色列在加萨市的一次黎明前空袭击中一栋住宅，造成同一家族4人丧生。而在中部的迪尔巴拉（Deir el-Balah）一栋房屋里，另有5人死于一次无人机袭击。

由于加萨的媒体管制以及许多地区难以进入，法新社无法独立核实救援人员提供的伤亡人数和详细资讯。

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