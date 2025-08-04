加萨逾8成供水设施瘫痪 缺水危机加剧饥荒与流离困境

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（法新社耶路撒冷4日电） 除了空袭、流离失所与饥荒，加萨走廊现正面临前所未见的缺水危机，进一步加剧了当地居民的重重苦难。

据报导，早在延烧近22个月的以哈战争爆发前，加萨就已面临水资源短缺的问题，如今更有逾80%的供水基础设施遭破坏。有些本可供水的水井在战火中被毁，还有一些水井遭无法处理的污水污染。

水井通常仰赖电动泵浦运作。自以色列基于战略目的切断加萨电力以来，能源一直短缺，目前有限的电力优先供应医院；加萨的海水淡化厂也多已关闭。

加萨市官员告诉法新社，目前加萨有超过75%水井无法运作、85%公共工程设备被毁、10万公尺的管线受损、20万公尺的污水下水道无法使用。

为寻找水源，数十万民众只能继续尝试直接从水井中提取地下水。但加萨地区邻海，地下水含盐量偏高，远超过可饮用标准。

加萨的人道工作人员必须一再警告当地居民，就算他们可以适应过咸的水，但肾脏仍会受到影响。

35岁居民狄布（Mahmoud Deeb）坦言，他在加萨市找到的水经常无法饮用，但他的家人别无选择。

他说：「我们都知道水被污染了，但又有什么办法？我曾背着沉重水桶去取水，但那些配水点也都被炸毁了。」