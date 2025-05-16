加萨遇袭120人罹难 哈玛斯称救援是谈判要求

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（法新社巴勒斯坦自治区15日电） 加萨民防组织指出，以色列从今天破晓开始的空袭，导致当地120人罹难。而巴勒斯坦武装组织哈玛斯坚称，恢复当地的人道救援是谈判的「最低要求」。

援助加萨走廊（Gaza Strip）的物资从3月2日就被切断，而以色列宣称盼藉此迫使哈玛斯（Hamas）让步。然而哈玛斯今天坚称，恢复对这片被战事蹂躏地区的人道救援是谈判的「最低要求」。

美国总统川普访问卡达时，提议美国「接管」加萨并把当地变成「自由区」（freedom zone）。他这番言论一出后几个小时，哈玛斯就警告加萨走廊是「非卖品」。

以色列在3月18日重启军事行动，结束自1月中旬以来大体停火的状态，而以色列在这之前就已封锁加萨走廊的援助。

而联合国（UN）的机构这几周以来已警告，加萨走廊所有的物资补给，从粮食、干净的水、燃料到药品，正在创新低。

世界卫生组织（WHO）表示，以色列13日发动攻击后，导致加萨走廊最后一间治疗癌症与心脏病的医院「严重受损且无法进入」，因此已停止运作。

联合国巴勒斯坦领土人权状况特别报告员艾班尼斯（Francesca Albanese）指控以色列「正在扼杀仅存的人性」。

美国支持的非政府组织加萨人道主义基金会（The Gaza Humanitarian Foundation）表示，与以色列官员会晤后，这个组织本月起将在加萨走廊发放人道救援物资。