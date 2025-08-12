北印度暴洪冲毁喜马拉雅山村 恐超过70人罹难

（法新社新德里12日电） 印度北部喜马拉雅山区一周前山洪爆发，遭到倾泻而下泥流冲毁的小镇被埋在淤泥下。官员表示，至少68人仍然失联。加上已知罹难的4人，5日这起灾难死亡总数恐超过70人。

生还者上传的影片显示汹涌泥水奔腾而下，好几层楼高的公寓大楼遭到瞬间冲走。

防灾官员今天表示，在北阿坎德邦（Uttarakhand）观光小镇达拉利（Dharali），从残骸中搜寻遗体的工作持续进行着。

国家灾害应变部队（National Disaster Response Force）的邱汉（Gambhir Singh Chauhan）表示，嗅探犬已经发现下方可能埋有遗体的数个地点，不过「一开挖就冒出水来」。

邱汉表示，搜救团队也动用探地雷达进行搜寻。

起初通报有超过100人失踪。由于道路被毁、手机不通，搜救人员耗时数日针对名单反覆核对。当地政府目前表示有68人失踪，包括44名印度籍、22名尼泊尔籍，名单里包括9名士兵。

印度6月至9月雨季期间常有致命洪水和山崩。专家表示，气候变迁加上开发计画不周导致其发生频率和严重程度持续升高。

官方没有提出造成这起山洪爆发的原因，科学家认为，很可能是猛烈降雨引发快速融化的冰川碎屑崩塌所致。