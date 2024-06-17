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华尔街日报记者遭控替CIA情搜 俄法院26日闭门审理

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（法新社莫斯科17日电） 俄罗斯乌拉尔（Urals）地区城市叶卡捷琳堡（Yekaterinburg）一座法院今天表示，美国「华尔街日报」记者格什科维奇遭指控从事间谍活动一案，将于6月26日举行闭门审理。

负责审理的斯维尔德洛夫斯克州法院（Sverdlovsk Regional Court）在声明中说，这场庭审「将不会对外公开。第1场听审订2024年6月26日举行」。

华尔街日报（The Wall Street Journal）记者格什科维奇（Evan Gershkovich）2023年3月在叶卡捷琳堡采访时被捕，之后一直被扣押在恶名昭彰的莫斯科列福尔托沃（Lefortovo）监狱。

俄罗斯检察总长在上周透过声明指控格什科维奇替美国中央情报局（CIA）办事，并「搜集」斯维尔德洛夫斯克州一家战车制造商Uralvagonzavod的「机密资讯」。

美国表示，俄国检方的指控「可信度为零」；华尔街日报则抨击俄罗斯的宣告「令人愤怒」。

今年32岁的格什科维奇，去年3月29日在叶卡捷琳堡一家牛排馆遭俄罗斯联邦安全局（FSB）以触犯间谍罪为由拘捕。他若遭定罪，最重可判20年有期徒刑。

格什科维奇是30多年前美苏冷战结束以来，第一个因间谍罪指控而遭俄国拘捕的美国记者；格什科维奇否认这些指控。

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