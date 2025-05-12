华沙购物中心大火 波兰指俄情报部门策划

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（法新社华沙11日电） 波兰首都华沙（Warsaw）一间大型购物中心2024年5月发生火灾，其中有1400家小型商店，大部分是由越南社区成员拥有。波兰当局今天指控是由俄罗斯情报部门所策划。

波兰总理图斯克（Donald Tusk）在社群平台X表示：「我们现在可以肯定，华沙的马利维斯卡（Marywilska）购物中心大火是俄罗斯特勤单位指使的。」

波兰向来是乌克兰的忠实盟友，自2022年2月俄罗斯攻击乌克兰之后，波兰声称自己是破坏行动的目标，并将责任归咎于俄罗斯。

波兰司法部与内政部今天在另一份联合声明中表示，部分嫌疑人已被拘留，其他嫌疑人身分确定，但仍在逃。

声明还指出：「这些人的行动是由一名居住在俄罗斯的特定人士组织与指挥。」此外，两部门也强调正与立陶宛合作，「部分嫌疑人在那里也进行分散注意力的破坏活动」。

自俄罗斯入侵乌克兰以来，波兰已拘留并判处数名涉嫌为俄罗斯情报部门进行破坏的人员，他们被指控袭击、纵火或纵火未遂等罪名。

2024年5月，由于莫斯科「涉入」一场「混合战」（hybrid war），波兰限制俄罗斯外交官在波兰领土的行动。

波兰在5个月后下令关闭俄罗斯驻波兰西部的波兹南（Poznan）领事馆，指责莫斯科策划「破坏行动」。

波兰外交部门去年12月表示，如果「恐怖主义」行为持续发生，波兰将关闭所有俄罗斯驻波兰领事馆。

俄罗斯今年1月关闭波兰驻圣彼得堡（Saint Petersburg）领事馆作为报复。