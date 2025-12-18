瑞士安乐死机构-尊严-能保证最后的“尊严”吗？

每年，数百名外国人前往自由的瑞士接受临终关怀。图为：用于此目的的药物戊巴比妥钠片(Natrium-Pentobarbital)。 KEYSTONE/Alessandro Della Bella

一个英国家庭严厉指责瑞士的安乐死机构“尊严”(Pegasos)在没有充分的医学证明、也没有征求家属同意的情况下就协助他们的亲人自杀离世。

8 分钟

生活在伦敦附近的朱迪斯·汉密尔顿(Judith Hamilton)仿佛做了一场噩梦。她47岁的儿子阿拉斯泰尔(Alastair)临别时告诉她，他要去巴黎度假。但几天后，警方发现他实际上飞到了瑞士，在那里接受了安乐死机构尊严的协助自杀服务。

“他走前拥抱了我，并说：’我爱你，妈妈’。可我怎么知道那是他对我最后的诀别，”朱迪斯说。

阿拉斯泰尔一直在承受一种不明原因的腹痛折磨，但他并未病入膏肓。

他的妈妈说：”他的人生虽然并不完美，但他的生活依然令许多人羡慕。”

在查看他的银行对账单时，她发现他曾给尊严转账12’000瑞郎。

“这是一家只要有钱就能得到服务的公司，”这位母亲批评道。

备受指责

尊严成立于2019年，主要为来自海外的顾客提供安乐死服务。只要年满18岁，有判断能力，并支付费用，就能接受安乐死。

与瑞士其他安乐死组织不同的是，尊严不需要顾客患有绝症。

这种做法令大卫·坎宁(David Canning)非常愤怒，2025年1月他的妹妹在瑞士索洛图恩州的一个小地方接受了协助自杀服务。

“我原以为起码要进行心理测试和谈话，整个过程至少需要几天的时间。但没想到，只用了一上午的时间就结束了。

尊严机构在瑞士索洛图恩一个名叫努宁根(Nunningen)的小镇里一栋新建的大楼里办公，并在这里开展他们的业务。而小镇的居民对此非常反感。

“当时我们收到了一封信，通知我们他们要来我们这里设址。我们不得不接受现实，”一位居民说。目前努宁根市长菲利普·穆斯特(Philipp Muster)正在与尊严机构交涉有关所在建筑的合法使用问题。

该镇已有数百人在一份请愿书上签名，反对尊严机构在那里提供安乐死服务。

法律灰色地带

在瑞士，《瑞士刑法》第115条对安乐死做出了规定：实施安乐死时，不能带有任何自私动机。

巴塞尔律师梅雷特·雷曼(Meret Rehmann)说：”如果在实施安乐死时敛财，就不再只是利他行为了。但问题在于，很难证明资金用于何处。”

安乐死机构-解脱-对于同行尊严的做法表示不解，瑞士法语区解脱办公室负责人让-雅克·比斯表示：”这样的案例我们是绝对不会染指的。在我们这里，安乐死申请必须具备合理性；我们需要对申请进行重复审理；还需要得到医生的确认。”

价格也是争论焦点：解脱实施安乐死的费用是100瑞郎(约合900人民币)，而尊严收取的费用高达10’000瑞郎。

瑞士法语电视台RTS的相关报道(法)：

外部内容

尊严的自我辩护

安乐死组织尊严拒绝了瑞士法语电视台的采访邀约，在该组织的网站上写道：能够选择自己死亡的时间和方式是一项”基本人权”。

而专门在英国协助外国顾客前往瑞士尊严机构接受安乐死的肖恩·戴维森(Sean Davidson)愿意接受采访，他表示：”尊严的目的是协助外国人能从瑞士的安乐死立法中获益，金钱不是动机。”

他强调说：”我认为尊严的服务非常便捷，他们希望能最大限度地减少繁冗官僚主义程序给外国顾客带来的压力和阻碍。简单、高效，但又完全合法合规。他们会仔细审核医疗文件，并进行全面的精神和医疗评估。”

不过，戴维森也承认，事情的发展并非一切都一帆风顺：”会出现一些疏漏，但相同的错误不会出现第二次。

尊严规范了准入规定，并在试行了一段时间后做出规定：每个来瑞士接受安乐死的人都必须通知家人。当事人、家人和尊严之间必须进行接洽。”

亲属抱怨信息不足

然而这样的自我辩护对梅根·罗伊尔(Megan Royal)并无说服力。她的母亲在今年夏天前往瑞士，选择在尊严安乐死机构接受安乐死服务-当时尊严已经开始实行新规。

梅根至今仍对当时她得到通知的方式感到震惊：“他们只给我发了一条WhatsApp(聊天软件)消息。（……）对梅根而言，用如此随意的方式做出最后的通知太过随意，简直就是一种侮辱。整个过程毫无尊严可言。”

她的母亲莫琳，58岁，饱受一种无法确诊的疼痛所折磨。梅根说，她的母亲还有精神健康问题。

尊严当时决定要与亲属进行书面联系，但莫琳却冒充女儿发了一封电子邮件。

“尊严说他们已经核实了我母亲的真实信件和我的回复，但他们写给我的电邮地址是错误的。如果他们认真检查的话，会发现，他们的信是写给我母亲，而不是写给我的，”梅根气愤地说道。

事后，尊严承诺今后将通过视频通话来验证亲属的身份。但这对梅根来说，已经为时过晚：“如果尊严信守承诺；如果没有尊严这样的安乐死机构，那么像我们这样的家庭今天就不必承受这样的痛苦，”她说。

对梅根而言，漫长的伤痛就此开始，而且她的经历并非唯一案例。据瑞士法语电视台报道，每年约有200-300人选择来瑞士接受尊严提供的协助自杀服务。

安乐死在瑞士被广泛接受，但安乐死旅游却不被认可，部分原因是费用问题，请参阅：

相关内容

相关内容 协助自杀 外国人赴瑞安乐死费用或将增加 此内容发布于 近年来，安乐死在全球范围内引发了广泛的讨论和关注。去年，上海女子沙白远赴瑞士寻求安乐死的新闻震惊了许多人。沙白因患有红斑狼疮，长期忍受病痛折磨，据多家中国媒体报道，她最终选择在瑞士安乐死机构尊严的帮助下结束自己的生命。安乐死事件吸引了许多外国人来瑞士寻求这一选择。 更多阅览 外国人赴瑞安乐死费用或将增加

阅读最长 讨论最多