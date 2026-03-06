瑞士安乐死：协助自杀人数增加
2025年，瑞士德语区及意大利语区共有1’421人使用了瑞士安乐死机构“解脱”(Exit)提供的相关服务。该数字高于2024年记录的1’235人。
该机构会员人数也在持续增长。根据机构3月2日发布的报告，过去12个月间，共有14’189人注册加入该非营利组织。截至2025年底，“解脱”在瑞士德语区及意大利语区会员总数达195’836人，同比增长8%。
作为瑞士规模最大的协助机构，“解脱”认为，社会老龄化，加之严重致残疾病及身体残疾，是造成安乐死人数不断增加的主要原因。
2025年，接受协助自杀者的平均年龄为80岁，较2024年(79.5岁)略高。女性平均年龄从79.9岁升至80.6岁；男性则从78.9岁升至79.2岁。
瑞士南部及东部地区数据稳定
选择“解脱”协助自杀服务的女性(818人)多于男性(603)人，多年来一直如此。值得注意的是，去年，提契诺州的安乐死案例(28人)较2024年减少一例；而2025年格劳宾登州的安乐死人数(35人)则与前一年保持持平。
安乐死组织会员人数连续数年持续增多。据披露，仅2026年1月，申请加入“解脱”组织(德语区)的人数就多达2’400人。
该机构年报显示，选择协助自杀的人群中，32%罹患晚期癌症，共计461例。此外，患有多种疾病(多病共存)的老年人数量也相当可观：去年达326例(占安乐死总人数的23%)，而2024年为205例。
绝大多数重症患者选择在自家接受协助自杀。事实上，75%的协助自杀案例在私人住宅中完成，另有20%(278例)的人在养老院走完了生命旅程。
在中国，法律不支持主动安乐死，即通过药物等积极手段促成患者死亡。若实施，则涉及刑事犯罪；目前，仅消极安乐死(放弃治疗)在伦理上被部分接受。深圳等地(如2022年修订的《医疗条例》第78条)已规定了生前预嘱制度：患者可以书面或录音形式表达是否接受某些医疗措施，医疗机构需尊重意愿。这意味着在某些地区，患者可以通过预先声明拒绝持续的生命维持治疗，但这仍不等于允许医生主动结束生命。
