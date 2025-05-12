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卡达拟赠豪华客机 川普想改成总统座机陷贿赂争议

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（法新社华盛顿11日电） 据报美国总统川普打算接受卡达赠予一架波音747-8型（Boeing 747-8）巨无霸喷射机，可能作为总统座机「空军一号」使用；不过卡达表示，尚未就此做出最终决定。

卡达政府承认双方确实曾就「可能转让」一架飞机作为川普暂时的总统座机一事进行讨论，但否认这架飞机是送给川普的「礼物」，也还未做出最终决定。

是否接受这项馈赠在美国政坛引发道德争议，因为此举可能违反防止政府贪污而设的法律。

美国极右派川普盟友卢默（Laura Loomer）说，接受卡达赠送的飞机将为川普政府带来「污点」。

她在社群平台X发文说：「我们不能接受穿着西装的圣战分子赠予的4亿美元『礼物』。卡达资助的哈玛斯（Hamas）与真主党（Hezbollah）这些伊朗代理人，杀害了美国军人。」

民主党全国委员会（Democratic National Committee）表示，此举证明川普利用总统职位谋取个人利益。

民主党全国委员会在致支持者的电邮中表示：「当劳工家庭面临节节高升的物价与空荡荡的货架时，川普却仍致力于让自己与他的亿万富翁金主致富。」

多名民主党籍国会议员也强烈抨击这项计画。

民主党籍参议员墨菲（Chris Murphy）称此举「极度非法」；众议员莫里森（Kelly Morrison）也表示，这样的赠与等同于「明目张胆的贪污」，是不道德的「贿赂」，为美国宪法所禁止。

然而消息人士告诉美国广播公司新闻网，白宫和司法部认为这项馈赠并非以换取任何特别利益或行动为前提，不构成贿赂。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

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