The Swiss voice in the world since 1935

卢森堡新大公登基　欧洲多国王室齐见证

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社卢森堡3日电） 卢森堡今天举行新君主吉雍姆大公（Grand Duke Guillaume）登基仪式，欧洲多国王室在内等数百宾客齐聚一堂见证。吉雍姆大公的父亲亨利（Henri）今天正式退位，结束长达25年的统治。

法新社报导，43岁的吉雍姆大公身穿绿色军礼服、佩戴黄色绶带，在国会举行的仪式中正式登基。同样穿着军礼服的亨利在聆听吉雍姆大公登基演说时情绪显得激动。

根据官方流程，登基仪式结束后，吉雍姆大公将偕同大公妃史黛芬妮（Stephanie）在首都卢森堡市旧城区与民众见面。 稍早在荷兰与比利时王室的见证下，70岁的亨利在大公宫（Grand Ducal Palace）正式签署了退位文件。

卢森堡总理佛利登（Luc Frieden）在退位仪式中致词：「您一直以最完美的平衡，展现尊严与亲切、严肃与开放、庄重与人性兼具的领袖风范。」

拥有约68万人口的卢森堡，在这场历史性仪式中充满庆典气氛，现场有军乐队演奏，民众热情挥舞着红白蓝3色国旗。

街头上数百名民众观看欧洲议会（European Parliament）议长梅特索拉（Roberta Metsola）与欧洲理事会（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）等外国贵宾走在从大公宫到国会的红毯上。

而法国总统马克宏（Emmanuel Macron）和德国总统史坦麦尔（Frank-Walter Steinmeier）也将参加在卢森堡市举行的国宴。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您的国家能够抵御反民主势力吗？

自2024年以来，专制国家的数量再次超过民主国家。独裁政权正在积极采取行动，包括使用混合战争和宣传手段，以损害民主国家。

参与讨论
10
46 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Katy Romy

在您生活的国家使用电子身份吗？ 您认为这有哪些优势，或您对此有何担心？

瑞士将针对《电子身份联邦法》举行全民投票，许多人担心使用电子身份证，会暴露个人数据和个人隐私。社会在进步，科技在发展，我们是应该捍卫个人权益，还是应该与时俱进？

参与讨论
27
38 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Jessica Davis Plüss

你如何看待“大幅延长人类寿命”这一理念？

人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？

参与讨论
27
24 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团