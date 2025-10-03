卢森堡新大公登基 欧洲多国王室齐见证

（法新社卢森堡3日电） 卢森堡今天举行新君主吉雍姆大公（Grand Duke Guillaume）登基仪式，欧洲多国王室在内等数百宾客齐聚一堂见证。吉雍姆大公的父亲亨利（Henri）今天正式退位，结束长达25年的统治。

法新社报导，43岁的吉雍姆大公身穿绿色军礼服、佩戴黄色绶带，在国会举行的仪式中正式登基。同样穿着军礼服的亨利在聆听吉雍姆大公登基演说时情绪显得激动。

根据官方流程，登基仪式结束后，吉雍姆大公将偕同大公妃史黛芬妮（Stephanie）在首都卢森堡市旧城区与民众见面。 稍早在荷兰与比利时王室的见证下，70岁的亨利在大公宫（Grand Ducal Palace）正式签署了退位文件。

卢森堡总理佛利登（Luc Frieden）在退位仪式中致词：「您一直以最完美的平衡，展现尊严与亲切、严肃与开放、庄重与人性兼具的领袖风范。」

拥有约68万人口的卢森堡，在这场历史性仪式中充满庆典气氛，现场有军乐队演奏，民众热情挥舞着红白蓝3色国旗。

街头上数百名民众观看欧洲议会（European Parliament）议长梅特索拉（Roberta Metsola）与欧洲理事会（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）等外国贵宾走在从大公宫到国会的红毯上。

而法国总统马克宏（Emmanuel Macron）和德国总统史坦麦尔（Frank-Walter Steinmeier）也将参加在卢森堡市举行的国宴。