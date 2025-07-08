卢比欧上任首访亚洲 东协外长会谈预计聚焦关税

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（法新社华盛顿7日电） 美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）办公室今天表示，卢比欧将展开上任以来首次的亚洲之行，本周前往马来西亚，与东南亚国家协会（ASEAN）外交部长会谈。

法新社报导，卢比欧同时也是美国总统川普的国家安全顾问，这趟行程从8日开始，他在华府数月来都专注于乌克兰和中东的战争后，这次将聚焦于美国的亚洲政策。

美国国务卿发言人布鲁斯（Tammy Bruce）在声明中表示：「卢比欧担任国务卿的首次亚洲行，重点是重申美国的承诺，致力于促进自由、开放和安全的印度太平洋地区。」布鲁斯采用华府传统措辞，目的在遏止中国在亚太地区日渐增长的影响力。

一名不具名国务院高层官员告诉媒体，优先考量及重申华府对东亚和东南亚的承诺「符合美国利益」。

这名官员又说：「这促进美国的繁荣以及美国的安全。」

任何美国官员访问亚洲，中国都是不言自明的焦点，中国在南海的扩张行径引发疑虑，美国视为挑衅。

此行也正值许多国家等待川普关税战下一步动作。川普今天宣布多个国家8月1日起适用的税率，包括日本、韩国、马来西亚等国面临25%关税，寮国40%。

东南亚国家领导人在5月底的峰会上，曾高度关切川普的贸易保护主义攻势。

上述美国高层官员表示，预计东协外长将提出这个议题，卢比欧很可能会告诉他们，美国希望「重新平衡」贸易关系。

卢比欧预定8日到12日访问马来西亚吉隆坡（Kuala Lumpur），俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）和中国外长王毅10日至11日也在吉隆坡。

卢比欧预定与东协外长会谈。（译者：纪锦玲）