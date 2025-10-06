印尼伊斯兰寄宿学校倒塌 罹难者增至54人

（法新社苏达约6日电） 印尼官员今天表示，爪哇岛（Java）一所伊斯兰寄宿学校建筑物倒塌，死亡人数已增至54人，救援人员仍在寻找13名下落不明者。

位于爪哇岛东部城镇苏达约（Sidoarjo）的柯齐尼（Al Khoziny）伊斯兰寄宿学校倒塌后，成堆的水泥块当场压住数百名多为青少年的学生，导致他们被困住并最终丧生。

印尼国家搜救总署（National Search and Rescue Agency）官员布拉曼裘（Yudhi Bramantyo）在记者会上表示，截至今天上午，「我们已经寻获54具罹难者遗体，其中有5块为人体残肢」。

搜救员仍然不分昼夜，在伊斯兰寄宿学校的瓦砾堆中进行救援作业。 布拉曼裘说：「我们希望今天（周一）能结束搜救行动，并把罹难者遗体交给家属。」

印尼国家灾害应变总署（National Disaster Mitigation Agency，BNPB）副署长伊拉万（Budi Irawan）表示，这起倒塌事故是印尼今年迄今最严重的灾难。他还说，至少13人仍下落不明。

调查人员已着手调查倒塌原因，但专家表示，初步迹象显示，施工品质不良可能是导致事故的原因之一。