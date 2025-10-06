The Swiss voice in the world since 1935

印尼伊斯兰寄宿学校倒塌　罹难者增至54人

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社苏达约6日电） 印尼官员今天表示，爪哇岛（Java）一所伊斯兰寄宿学校建筑物倒塌，死亡人数已增至54人，救援人员仍在寻找13名下落不明者。

位于爪哇岛东部城镇苏达约（Sidoarjo）的柯齐尼（Al Khoziny）伊斯兰寄宿学校倒塌后，成堆的水泥块当场压住数百名多为青少年的学生，导致他们被困住并最终丧生。

印尼国家搜救总署（National Search and Rescue Agency）官员布拉曼裘（Yudhi Bramantyo）在记者会上表示，截至今天上午，「我们已经寻获54具罹难者遗体，其中有5块为人体残肢」。

搜救员仍然不分昼夜，在伊斯兰寄宿学校的瓦砾堆中进行救援作业。 布拉曼裘说：「我们希望今天（周一）能结束搜救行动，并把罹难者遗体交给家属。」

印尼国家灾害应变总署（National Disaster Mitigation Agency，BNPB）副署长伊拉万（Budi Irawan）表示，这起倒塌事故是印尼今年迄今最严重的灾难。他还说，至少13人仍下落不明。

调查人员已着手调查倒塌原因，但专家表示，初步迹象显示，施工品质不良可能是导致事故的原因之一。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您的国家能够抵御反民主势力吗？

自2024年以来，专制国家的数量再次超过民主国家。独裁政权正在积极采取行动，包括使用混合战争和宣传手段，以损害民主国家。

参与讨论
10
49 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Katy Romy

在您生活的国家使用电子身份吗？ 您认为这有哪些优势，或您对此有何担心？

瑞士将针对《电子身份联邦法》举行全民投票，许多人担心使用电子身份证，会暴露个人数据和个人隐私。社会在进步，科技在发展，我们是应该捍卫个人权益，还是应该与时俱进？

参与讨论
32
38 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Jessica Davis Plüss

你如何看待“大幅延长人类寿命”这一理念？

人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？

参与讨论
27
24 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团