印尼学校倒塌校舍现场无生命迹象 失联者恐全数罹难

（法新社印尼苏达约2日电） 印尼爪哇岛东部一所寄宿学校校舍日前突然倒塌，59人被埋失联，经过多日搜救后，官方今天表示现场已「无生命迹象」，恐难再有生还者。

这栋多层楼校舍于9月29日午后，有学生聚集在一起准备祷告时突然坍塌。尽管救难人员连日来不眠不休抢救，至今至少5人确认罹难，仍有59人恐被埋在瓦砾堆下。

印尼国家灾害应变总署（National Disaster Mitigation Agency）署长苏哈里扬托（Suharyanto）说：「我们已经动用无人机热像仪等高科技设备进行搜寻，科学上已经侦测不到任何生命迹象。」

失联者家属情绪激动、泪流不止，焦急守候在事故现场附近等待消息。邻近民众也主动邀请家属暂住自家，以便陪伴等待。

28岁的马乌拉纳（Maulana Bayu Rizky Pratama）说：「我从第一天就一直在这里，希望能有好消息，盼望我的弟弟还活着，我还是抱持希望。」他的17岁弟弟至今下落不明。

他难掩悲伤的说：「已经4天了，希望弟弟能尽快被找到，想到他在地下困了这么久，我真的很难过。」

救难人员昨天曾从瓦砾中救出5名生还者，焦急的家长们当场喊话，要求加快搜救脚步，因为仍有数十名儿童被困。

失联者之一、14岁男童的父亲阿布杜（Abdul Hanan）表示，瓦砾下的孩子曾经呼救。他疾呼「救援行动必须加快！」

造成校舍倒塌的原因还在调查，初步研判与建筑品质不良有关，专家表示，事发地位于东爪哇省（East Java）苏达约（Sidoarjo）。

这场救援行动挑战重重。国家搜救总署（National Search and Rescue Agency）署长穆罕默德（Mohammad Syafii）表示，现场某一区域的震动可能会影响到其他区域。

「现在要抵达受困者所在的位置，我们只能挖掘地下隧道。」。不过，挖掘过程也有风险，可能导致瓦砾结构更不稳。由于校舍为钢筋混凝土结构，隧道入口仅能开出约60公分宽的走道。

随着72小时「黄金救援期」即将结束，现场持续透过无人机热像仪搜寻生还者以及罹难者。

印尼人力及文化协调部部长普拉蒂克诺（Pratikno）表示，失联家属今日同意在救援时动用大型重机，并强调救难人员会「极度小心」操作。不过，搜救单位对媒体透露，若仍有失联者搜救，救援可能持续超过7天。

国家灾害应变总署发言人指出，建物基础柱无法支撑校舍新建4楼所增的重量，导致整栋结构坍塌。

印尼房屋安全问题广受关注，建筑施工松散、楼层增建随意的现象屡见不鲜。尤其自住型建筑，经常留下未完工楼层，等日后预算足够再加盖。（编译：陈政一）