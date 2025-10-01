印尼校舍倒塌又救出1生还者 仍至少90人失联

afp_tickers

3 分钟

（法新社印尼苏达约1日电） 印尼爪哇岛东部一所学校两天前校舍倒塌后，搜救人员今天又从瓦砾堆中救出一名生还者，但仍有至少90人失联。当局目前证实事件造成3人罹难、约100人受伤。

东爪哇省（East Java）苏达约（Sidoarjo）柯齐尼伊斯兰寄宿学校（al Khoziny Islamic boarding school）这栋多层楼建筑9月29日下午突然部分倒塌，当时学生正在集合准备午后祷告。

救援人员今天表示，已从倒塌校舍中带出一名生还者和第4具遗体，但未透露进一步细节。

国家灾害应变总署（National Disaster Mitigation Agency）昨天深夜在声明中指出，根据学校纪录，「可能有91人遭到活埋」。

国家搜救总署（National Search and Rescue Agency）指出，搜救工作异常困难，现场如果一处产生震动，其他地方也可能受影响，「得挖地道」前进到受困区域。但开挖本身也充满挑战，包括进一步坍塌的可能性。受限于建物的混凝土柱，地道顶多只能开凿约60公分宽。

随着72小时「黄金救援期」逼近尾声，搜救人员加紧行动，包括运用热感测无人机等科技寻找生还者和罹难者。国家搜救总署人员表示，目前在7个区域探测到生命迹象。

受到爪哇岛外海夜间发生地震影响，搜救作业一度暂停，凸显救援工作的复杂性。

校舍倒塌的事发原因还在调查阶段，但专家表示，初步迹象指向建筑结构问题与营造品质不符合标准有关。

国家灾害应变总署指出，学校4楼进行加盖导致基柱支撑不住，最终酿成倒塌。