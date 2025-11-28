印尼苏门答腊洪灾增至84死 数十人失踪

（法新社印尼棉兰28日电） 救难人员今天说，印尼苏门答腊岛雨势不断引发洪灾与山崩，本周已至少有84人罹难，另有数十人失踪。

除了印尼，邻近的马来西亚与泰国也受到严重雨势影响，近来区域内已有数十人因天灾丧生。

北苏门答腊省（North Sumatra）当地警方发言人瓦林图坎（Ferry Walintukan）表示：「截至今天上午，死亡人数已增至62人，另有95人受伤，包括重伤与轻伤。」

他向法新社表示：「目前至少还有65人持续搜救中。」

根据当地灾害应变单位，邻近的西苏门答腊省（West Sumatra）至少有22人死亡，另有12人失踪。

瓦林图坎说，北苏门答腊省的救援行动重点是「撤离灾民及提供协助」。

他还说，目前北苏门答腊省部分地区道路与通讯仍中断。

「希望天气能够好转，让我们可以调派直升机前往（灾情最严重）的地区。」

他说，在灾情最为惨重的实武牙（Sibolga），已有超过30人罹难。

西苏门答腊省灾难应变中心负责人马里克（Abdul Malik）向法新社表示：「已有22人死亡，12人仍下落不明。」

根据当地灾难应变单位，连日大雨也在印尼最西端的亚齐省（Aceh）引发洪水与山崩，约1500人被迫撤离。

根据法新社记者报导，亚齐省部分地区的电力供应也因此中断。

印尼每年6月至9月间的季风季节常带来大雨，引发山崩、暴洪与水传染的疾病。近日区域内还受热带气旋影响，灾情加剧。