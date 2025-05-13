印度巴基斯坦停火 假消息作战未歇

afp_tickers

2 分钟

（法新社新德里13日电） 印度及巴基斯坦互相攻击，造成至少60人丧生、数以千计的民众逃亡。两国在逼近全面冲突后宣布停火，但印巴网友仍持续在社群媒体上散布假消息来控制舆论。

脸书（Facebook）和X等社群平台依然充斥不实的袭击影片，许多片段已被法新社事实查核人员揭穿其实来自以色列及巴勒斯坦的冲突，或是俄罗斯及乌克兰的战争。

印度和巴基斯坦媒体也夸大错误消息，其中包括虚假或无法证实的军事胜利声明。专家表示，这类说法加剧紧张局势，并导致仇恨言论泛滥。

国际关系分析家、法国前驻联合国首席军事代表特林冈（Dominique Trinquand）表示：「确认军事实情非常麻烦，除了难以确定攻击真实性之外，还有传播战在进行。」

两周前，印度控制的克什米尔地区（Kashmir）发生致命攻击。7日印度对巴基斯坦境内的「恐怖分子营地」发动致命空袭时，假消息达到高峰。

人工智慧（AI）生成影像也使情况变得更复杂，其中一段影片据称显示巴基斯坦陆军将领说该国损失2架飞机，但法新社事实查核人员发现，该片段是用2024年一场记者会来加工的。

美国密西根大学（University of Michigan）资讯学院副教授巴尔（Joyojeet Pal）表示：「由于取得深伪（deepfake）工具的管道增加，我们在动态影片及静态图像方面都看到用AI生产内容的新浪潮。」