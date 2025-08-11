The Swiss voice in the world since 1935

印度警方破获假警局诈骗　6嫌冒充警察勒索「捐款」

（法新社新德里11日电） 印度警方逮捕6名男子，指控他们冒充警察，在租用办公室挂上「犯罪调查局」（crime investigative bureau）招牌，勒索所谓的「捐款」。

警方昨晚在声明中指出，这间名为「国际警察与犯罪调查局（International Police and Crime Investigation Bureau）」的机构，设于新德里外围卫星工业城市诺伊达（Noida）的一处办公室内，该办公室以「类似警察组织的颜色与标志」装饰。

警方说，6名嫌犯伪造文件与证书，并且架设网站向受害者索取「捐款」。他们还声称与国际刑警组织（INTERPOL）及其他国际犯罪打击单位有「合作关系」。

警方表示：「这些嫌犯自称是公职人员。」 警方查获手机、支票簿、印章及身分证等多件证物。 这起案件发生前数周，一名男子因涉嫌在新德里附近租屋经营假使馆、以承诺提供海外工作机会诈骗求职者财物而被捕。该嫌犯经营一个非法的「西北极大使馆」（West Arctic embassy），并声称自己是包括「西北极」（West Arctica）、「塞伯尔加」（Saborga）、「博维亚」（Poulvia）与「伦敦尼亚」（Lodonia）等虚构国家的大使。

