卸任后首场专访 拜登控川普对俄国采绥靖做法

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿7日电） 前美国总统拜登近日在他离开白宫后首次接受访问，他在访谈中指控继任者川普透过施压乌克兰放弃自身领土，对俄罗斯采取绥靖做法。

拜登（Joe Biden）告诉英国广播公司（BBC），俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）相信乌克兰是俄国的一部分，而任何相信和平协议内容若包含乌克兰让渡领土，蒲亭将就此停手的人都是「愚蠢」的。

当被问及川普（Donald Trump）政府暗示基辅应放弃领土以终止战争，拜登回应：「这是现代的绥靖。」

拜登说：「这到底是怎么回事？哪位总统会这样讲话？我们不是这样的人。我们重视自由、民主和机会，而非没收。」

拜登接受BBC「今日」（Today）节目专访之际，川普就职总统刚届满百日，他在这段期间重塑了美国内政及外交政策。

拜登在访问中表示，自己担忧「欧洲将对美国的确定性及美国领导地位失去信心」。

拜登指出：「我担心我们在世界各地的盟友将开始怀疑，我们是否会留在过去80年来一直所处的位置。」拜登接受访谈的时间，恰逢同盟国于本周纪念第二次世界大战在欧洲结束80周年。

拜登也谈到，川普及其高阶官员今年2月在白宫与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）会面时爆发口角，让他感到沮丧，并认为这有失美国精神。

当被问到是否认为川普的表现更像国王而非受宪法限制的总统，拜登回答：「他的表现不像是共和党总统。」

然而，他承认自己不像过去那样担心美国民主的未来，「因为我认为共和党已开始意识到川普的意图」。