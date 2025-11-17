厄瓜多公投 聚焦外国基地重返与诺波亚宪改

（法新社基多16日电） 厄瓜多今天举行全国公投，决定是否允许外国军事基地重返领土，并且启动一项可能赋予总统诺波亚（Daniel Noboa）更大权力的宪法改革。

这个南美国家自2008年起，禁止在其领土设立外国军事基地。

近1400万厄瓜多选民将就4项公投议题表决，其中包括如何因应猖獗的毒品暴力与推动经济改革。

选举单位表示，投票过程和平有序。计票工作现已开始，预计数小时内将公布初步结果。

如果公投结果是「赞成」，美军很可能重返位于太平洋沿岸的曼塔空军基地（Manta Airbase），当地曾是美国缉毒行动中心。

其他公投事项包括终止对政党的公共补助、减少议员人数，以及成立一个起草新宪法的民选机构。

这次投票正值贩毒集团争夺地盘与非法活动极度猖獗之际，诺波亚矢言强硬扫荡。

投票同时，美军也正对涉嫌走私毒品的船只进行空袭，这是川普颇具争议的政策，许多拉丁美洲国家反对，诺波亚则表示支持。

诺波亚自2023年11月上任以来，多次在街头与监狱部署军队，大规模突袭毒品据点，屡次宣布全国进入紧急状态，人权团体对此多所批评。

这名37岁、驾驶跑车的百万富翁还发布数百名剃光头、身穿橘色囚服的囚犯，转移至一座新建巨型监狱的照片，此举与萨尔瓦多总统布格磊（Nayib Bukele）作法如出一辙。

尽管如此，厄瓜多上半年已发生4619起谋杀案，组织犯罪观察机构表示，此数字「创下近年新高」。

公投开始之际，诺波亚也宣布厄瓜多最大贩毒集团「狼帮」（Los Lobos）首脑贾瓦利亚（Wilmer Chavarria）已经落网。

曾经治安良好的厄瓜多，谋杀率在拉丁美洲名列前茅，不少民众希望赋予诺波亚更大执政空间。

诺波亚已请求川普协助打击贩毒集团，并提出让美国军事基地重返国土的构想。

针对其余公投议题，诺波亚表示现行宪法长达400多条，内容冗长且「错误百出」。

但诺波亚对修宪重点与范围却一直语带保留，导致有人指责他想藉此巩固权力，打压民权。

诺波亚支持率约为56%，未来负责起草新宪法的机构很可能是由他的盟友主导。