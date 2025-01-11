地图的秘密

瑞士吉桑将军在第二次世界大战期间曾下达地图销售禁令。 swisstopo / Musée national suisse

秘密地图、禁止出售和改动：瑞士制图界采取了一系列措施来保护军事机密。

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瑞士军队向来注重保护重要国防设施不被窥探：弹药库隐藏在岩壁中，炮兵阵地伪装成小木屋，军械工厂有密林掩护，军用机场被铁丝网包围。

但是，这种谨慎传统与土地测绘目标相互矛盾：一方面，地形图要尽可能忠实地再现地表状况；另一方面，地图又不能泄露军事机密。几十年来，联邦土地测绘局不断尝试各种方法来解决这一难题。

不能让敌人知道瑞士军用飞机从哪里起飞。 Musée national suisse

两版地图：一版官方，一版秘密

19世纪末，瑞士的官方制图分为两版：公开和秘密版本。联邦地绘局绘制了当时的官方地图《齐格弗里德地图》(la carte Siegfried)，阿尔卑斯山的比例尺为 1:50’000，瑞士其他地区的比例尺为 1:25’000。公众可以免费获取这些地图。

与此同时，瑞士国防部在绘制机密的1:10’000地图，图中标有1888年至1952年间的军事防御工事。与《齐格弗里德地图》不同的是，这些地图并没有覆盖全国，而是仅限于哥达(Gothard)地区或罗纳河弯道(Coude du Rhône)等战略要地。

对于部署在这些军事工事内的军队来说，这些地图至关重要，因为1:10’000的比例对于准确计算炮火弹道至关重要。

以前 下一个 比例尺的重要性：在比例尺为 1:50’000的《齐格弗里德地图》(la carte Siegfried)上，1921年的Andermatt地区看起来是这样的…… swisstopo ……而在比例尺为1:10’000防御工事图上，同样地区看起来又是另一番景象。 swisstopo 图片1

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在第一次世界大战期间，高度紧张的局势迫使军部不再公开发放免费的《齐格弗里德地图》，并规定只有出示特别授权书才能获得地图。这一举措的目的是让外国间谍无法获得瑞士地图。虽然这一限令于1919年被取消，但20年后，类似限制以更加严格的形式再次出现。

1939年9月第二次世界大战爆发后不久，瑞士陆军总司令亨利·吉桑(Henri Guisan)警示道：“有些人对瑞士地图表现出了兴趣，应该对其加以监视。”瑞士总参谋部早在1939年5月就曾怀疑德国国防军通过柏林的一个地址订购瑞士地图。吉桑还担心，瑞士地图的储备“不足以满足特殊的补给需求，甚至不足以向授权的参谋部和部队提供第二批新版地图”。

不了解地形，就不可能打仗：因此，必须以防御之名征用任何可用地图，并将其移交给军队。

1939年10月，鉴于地图短缺和保密问题，联邦委员会禁止销售和出口比例尺为1:1’000’000及以上的瑞士地图。此外，还禁止在书籍、报纸甚至明信片上复制地图信息。这些措施相当于一次大规模的地图审查行动。该措施直到1945年夏天战争结束时才得以终止。

第二次世界大战期间，吉桑将军发出瑞士地图的销售禁令。 Militärpostkartensammlung Der Bibliothek Am Guisanplatz, Bern

冷战期间隐藏的机密数据

第二次世界大战后，处理敏感空间数据的策略发生变化。1952年，瑞士停止了机密防御工事地图的绘制，对官方地图没有再发布新的销售禁令：从1945年起，《齐格弗里德地图》和1938年后的国家地图的完整版本都可以免费获取。政策之所以发生这样的变化，一方面是由于欧洲恢复了和平，另一方面也是因为禁令并不能阻止其他国家获得瑞士地图。

1945年后，测绘图保密战略更多侧重于隐藏重要军事设施。军用机场、反坦克炮阵、军工厂和其他战略设备都从地图上消失了。

以前 下一个 在1940年印制的《齐格弗里德地图》上，沃州Dailly附近的秘密防御建筑群(1995年被废弃)依然清晰可见。 swisstopo 该军事建筑群在1962年1:25’000的国家地图上已消失不见。 swisstopo 图片1

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有没有木屋？

一旦敏感建筑被从地图上删除，保密问题似乎就得到了解决。但是，哪些应该隐藏，哪些不应该？围绕这个问题爆发激烈争论。20世纪70年代，有一类建筑让人非常头疼：伪装成民用设备的军事设施，例如隐藏在小木屋里的炮阵地，如果将其从地图上删除，则可能会导致与保密初衷事与愿违的结果：如果间谍在现场发现了地图上没有的小木屋，那么后者就更有可能被认定为军事目标。这也是1978年这些设施重新被纳入地图的原因。

以前 下一个 位于富尔卡(Furka)山口下方的富塞克(Fuchsegg)要塞机枪掩体被伪装成民用设施。1978年之前它没有被绘制在地图上-如这张1975年的地图所示。 swisstopo 然后就像念了魔咒：1980年的地图上惊现一座附加建筑！ swisstopo 图片1

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1978年不仅标志着地图上一类元素的出现，也标志着另一类元素的消失。20世纪70年代，瑞士发生恐怖袭击的风险大大增加。因此，水电站的水闸被从地图上删除，以免为破坏活动提供便利。这种隐藏措施一直持续到世纪之交。早在冷战时期，一些人就开始质疑这种地图隐藏措施的有效性。

归根结底，是技术的进步带动了实践的改变：到1990年，卫星遥感技术已经非常先进，在地图上隐藏建筑的意义越来越小。坚持隐藏甚至会适得其反，因为恰恰会引起人们对地图上遗漏的建筑的注意。因此，从1991年起，瑞士通过了基于可见性原则的测绘新法令。

这意味着，如果某设施在地表可见，就必须在地图上标明。该原则一直被沿用至今。

关于作者 Felix Frey是瑞士联邦土地测绘局(swisstopo)的历史专家。

本文最初发表于swisstopo网站的“空间与时间”(Espace et temps)专栏。该专栏定期介绍地图测绘史上的精彩故事。

瑞士国家博物馆博客上的原文文章(多语)外部链接

(编译自法文：郭倢/xy)