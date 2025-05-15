苏黎世州政府将对强迫劳动受害者进行经济补偿

苏黎世州那些曾经遭遇强迫劳动措施的受害者很快就能够申请索赔2.5万瑞郎(约合人民币22万元)的一次性社会支持补偿金(solidarity compensation)。为此，苏黎世州政府向州议会提出了总计2’000万瑞郎的框架信贷额度建议。
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苏黎世州政府在5月8日表示，希望通过经济补偿一定程度上弥补曾经的不公正作为。框架信贷额度定为2’000万瑞郎，其前提是假设大约有800份申请提交并获得批准。
这比补偿金适用于在1981年之前，被苏黎世州政府下令接受强制措施或被强行安置的人群。已经从其他州、苏黎世市政府或其他市镇处领取过一次性补偿的人不在此次赔偿范围内。瑞士国家档案局(State Archives)将负责申请的审批工作。
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1981年以前，苏黎世州的一些儿童和青少年被当作廉价劳动力锁在家中，或安置在寄养家庭里榨取劳力。那些所谓放荡不羁，好吃懒做的成年人被剥夺了行为能力，甚至强制绝育。男男女女在违背自己意愿的情况下被送进劳动教养机构或精神病诊所。
1981年1月1日，有关剥夺自由权的新条款正式生效。瑞士历史上首次提供了全国统一的法律依据，人们可以在法庭上对干预个人自由的行为提出质疑。因此，各州的相关法规必须废止或修订。
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