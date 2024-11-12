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迷你高尔夫，一条“待挖”的路

迷你高尔夫自出现以来很快赢得大众青睐。从1954年起，迷你高尔夫球场开始标准化，这也是此项运动受欢迎的原因之一。
迷你高尔夫自出现以来很快赢得大众青睐。从1954年起，迷你高尔夫球场开始标准化，这也是此项运动受欢迎的原因之一。 Musée national suisse / ASL

迷你高尔夫并非20世纪才出现的“新事物”：其实，这项运动自诞生至今已经走过了漫长的道路-这条路甚至与日内瓦建筑师Paul Bongni的设计理念有过交集。

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6 分钟
Katrin Brunner, Blog du Musée national suisse

瑞士资讯swissinfo.ch定期刊登瑞士国家博物馆(Swiss National Museum)历史话题的博客(多语)外部链接外部链接文章。这些文章一般都用德语撰写，也有法语和英语版。

早在1860年，打高尔夫球是男性精英的专利，因为当时的风尚认为操控高尔夫球杆的动作“太不女性化”-当然，许多其他运动也被视作如此。苏格兰圣安德鲁斯镇的一群年轻女性对自己只能打羽毛球或板球感到沮丧。她们只想打高尔夫，除此以外别无他念。镇上高尔夫俱乐部的经理老Tom Morris于是想了一个主意：在别人目光不及的地方建起一个9洞小球场。球场的地形并不理想：一条经常被洪水淹没的小路横穿这片场地，当地渔民常常利用这条小路作为入海捕鱼的通路。但无论如何，老Tom Morris的尝试毕竟是迈出了第一步。

1894年，在圣安德鲁斯，几位女推杆手在老Tom Morris(左二)的注视下挥杆。
1894年，在圣安德鲁斯，几位女推杆手在老Tom Morris(左二)的注视下挥杆。 Wikimedia

老Tom Morris(1821-1908年)是历史上最早的职业高尔夫球手之一，生前已是一位传奇人物。他天赋异禀，且全心致力于发展高尔夫运动。他开辟了新的高尔夫球场，设计推杆和高尔夫球，并在果岭上铺设沙子以提高击球的准确性。1867年，在这位受人尊敬和崇拜的高尔夫球手的主持下，圣安德鲁斯成立了第一个女子高尔夫俱乐部。

让我们说回迷你高尔夫球场：这一形式也发展到了苏格兰小城以外地区。值得一提的是，18洞球场的占地面积通常在50至90公顷之间，而9洞球场的占地面积可能只有5公顷。场地问题是一回事，经济成本又是另一回事：这项运动原本的精英性质很大程度上源于高昂的维护费用。

球场上的老Tom Morris，摄于1905年前后。
球场上的老Tom Morris，摄于1905年前后。 Wikimedia

尽管障碍重重，但越来越多的人-包括收入水平和社会地位较低的人-都想加入进这项新的运动。二十世纪中叶，人们首次尝试在狭小的空间内开展高尔夫运动。他们把球场设在草坪上，只需用铁锹挖洞即可。把这种形式的运动称之为高尔夫，可能有些牵强。

仅用铁锹在草地上挖洞，这无法解决空间问题，终究还是得考虑其他方案。最终，英国人James Wells Barber率先设计出了今天的迷你高尔夫球场。1916年，定居美国的他为了给宾客提供消遣，与业余建筑师和园艺师合作，在自己的庄园里建造了一座小型高尔夫球场。这里有奢华的花坛、人行道和喷泉，装饰得更像是一座巴洛克式花园，而非球场。

1919 年，《大众科学报》(Popular Science)以双版篇幅介绍了James Wells Barber的迷你高尔夫球场。
1919 年，《大众科学报》(Popular Science)以双版篇幅介绍了James Wells Barber的迷你高尔夫球场。 Google Books

在随后的几十年里，美国和欧洲涌现出了众多高尔夫球场，每一座球场的形状、类型和打法都大相径庭。有时高尔夫球和其他运动项目被结合于一体，例如高尔夫球和板球的巧妙融合-cobigolf。

YouTube平台上关于20世纪30年代迷你高尔夫球的视频(英)：

外部内容

时间来到20世纪中叶。Paul Bongni说：”前景美好，我们不能止步于此。“这位在提契诺长大并定居日内瓦的景观建筑师与其他爱好者合作，设计出了一种不受天气影响、不会弄脏衣服或鞋子的标准耐候沥青地面。Bongni于1951年11月申请了专利，两年后获得了相关部门的批准。1954年3月19日，第一座标准化迷你高尔夫球场在提契诺州的阿斯科纳镇(Ascona)落成，该球场由17条混凝土比赛线路组成，每条长12米，宽1.25米。

1954年开业时的阿斯科纳迷你高尔夫球场。
1954年开业时的阿斯科纳迷你高尔夫球场。 Miranda Graf, Privatarchiv

在开发出第一座标准化迷你高尔夫球场后，Paul Bongni并未止步，他还热心投身进“迷你高尔夫”标签的保护工作：只有按照明确规定的标准建造和使用的设施才能被称为”迷你高尔夫“(minigolf)。而这项运动的成功也正得益于球场的标准化和规范化。

到1954年底，瑞士全国已建有18座迷你高尔夫球场，这项运动的热潮也即将席卷瑞士境外。瑞士被称为“迷你高尔夫之国”，1991年在挪威举行的首届世界锦标赛上，瑞士人赢得了四个竞技项目中的三项冠军，仅在一项女子组比赛中失利。

1991年，瑞士选手Miranda Graf成为世界迷你高尔夫女子冠军。
1991年，瑞士选手Miranda Graf成为世界迷你高尔夫女子冠军。 Miranda Graf, Privatarchiv

Katrin Brunner是一名自由撰稿记者，专门从事历史报道，也是Niederweningen的专栏作家。

瑞士国家博物馆博客上的原文(多语)外部链接

(译自法语：郭倢/xy)

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