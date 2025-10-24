反关税广告惹怒川普 坚持终止与加国谈判

（法新社华盛顿24日电） 美国总统川普今天坚持终止与加拿大的贸易谈判，理由是美国发起一场反关税广告活动；川普立场突然彻底改变前不久，才刚与加拿大总理卡尼（Mark Carney）在白宫进行友好会晤。

川普昨天在他的社群媒体「真实社群」（Truth Social）上对他所说的一支「假」广告表达愤怒，称这支广告错误引用美国共和党籍前总统雷根（Ronald Reagan）讨论关税政策的言论。

川普表示，这场由加拿大安大略省制作、预计在美国电视频道播出的广告活动，旨在「干预美国最高法院的决定」；最高法院即将对川普全面的全球关税政策做出裁决。

川普今天稍早在「真实社群」上再度发文：「加拿大作弊被逮个正着！加国长期在关税上作弊，向我们的农民收取高达400%的费用。 现在他们和其他国家再也无法占美国的便宜了。」

加拿大官员未立即对此发表评论。 卡尼本周稍早在一场预算演说中表示，华府「根本上已改变」的贸易政策，使得渥太华当局必须修正经济策略。

川普昨天写道：「雷根基金会刚宣布，加拿大在一则广告中诈欺性地使用了一则假广告，内容是雷根对关税发表负面看法。」

他在今天的贴文中重申这件事，写道雷根「热爱有益于我们国家及国家安全的关税」。

雷根总统基金会（Ronald Reagan Presidential Foundation）在社群平台X上写道，安大略省政府使用雷根1987年一场关于贸易的广播演说中「经过剪接的音讯和影片」。

基金会指出，这支广告「曲解」了雷根的言论，并补充说正在「研议法律选项」。

这支广告使用雷根演说中的引述，他在演说中警告对外国进口商品课徵高关税可能对美国经济造成的部分后果。

广告引述雷根的话说：「高关税无可避免地会导致外国报复，并引发激烈的贸易战。」这段引述与雷根总统图书馆网站上的演说文本相符。