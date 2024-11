叙利亚反对势力奇袭第二大城 已酿255死

afp_tickers

3 分钟

(法新社贝鲁特29日电) 圣战士及其获土耳其支持的盟友轰炸叙利亚第2大城阿勒坡,对政府军展开重大攻击,引发堪称叙利亚多年以来死亡人数数一数二高的战斗。

根据叙利亚战争观察组织,这场暴力冲突已经造成255人丧生,大部分是双方参战人士,不过也有平民,包括大部分死于俄罗斯空袭的24人。

对叙利亚而言,这起攻势发生时机堪称敏感。伊朗支持的黎巴嫩什叶派基本教义政治和军事组织真主党(Hezbollah)与以色列间脆弱的停火协议刚于本周稍早生效。

根据叙利亚人权了望台组织(Syrian Observatory for Human Rights),战士们今天之前已经夺取叙利亚西北部超过50个城镇和村庄,这是反政府派系多年以来的最大斩获。

要求不具名的叙利亚政府安全官员告诉法新社,政府援军已经开抵阿勒坡(Aleppo),并表示「在阿勒坡以西激烈战斗和冲突,不过还没有打到阿勒坡��」。

圣战士和邻国土耳其支持的派系本周对政府军发动重大奇袭。安卡拉在叙利亚内战中支持反叙利亚总统巴夏尔.阿塞德(Bashar al-Assad)阵营。

联合国人道事务协调厅(United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)表示,已有超过1万4000人流离失所,其中近半为孩童。

据叙利亚人权了望台组织,首都大马士革连接阿勒坡的道路昨天已遭到反阿塞德阵营战士切断。

华府智库新线战略和政策研究所(New Lines Institute for Strategy and Policy)分析家赫拉斯(Nick Heras)表示,这些战士正「尝试在阿勒坡地区先发制人展开军事行动的可能性」。

根据赫拉斯,叙利亚政府和主要支持者俄罗斯对于这种行动早有准备。

赫拉斯表示,土耳其可能在「对大马士革和莫斯科传达讯息,要求他们在叙利亚西北部的军事行动中作出退让」。