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叙利亚反对势力奇袭第二大城 已酿255死

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（法新社贝鲁特29日电） 圣战士及其获土耳其支持的盟友轰炸叙利亚第2大城阿勒坡，对政府军展开重大攻击，引发堪称叙利亚多年以来死亡人数数一数二高的战斗。

根据叙利亚战争观察组织，这场暴力冲突已经造成255人丧生，大部分是双方参战人士，不过也有平民，包括大部分死于俄罗斯空袭的24人。

对叙利亚而言，这起攻势发生时机堪称敏感。伊朗支持的黎巴嫩什叶派基本教义政治和军事组织真主党（Hezbollah）与以色列间脆弱的停火协议刚于本周稍早生效。

根据叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights），战士们今天之前已经夺取叙利亚西北部超过50个城镇和村庄，这是反政府派系多年以来的最大斩获。

要求不具名的叙利亚政府安全官员告诉法新社，政府援军已经开抵阿勒坡（Aleppo），并表示「在阿勒坡以西激烈战斗和冲突，不过还没有打到阿勒坡��」。

圣战士和邻国土耳其支持的派系本周对政府军发动重大奇袭。安卡拉在叙利亚内战中支持反叙利亚总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）阵营。

联合国人道事务协调厅（United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs）表示，已有超过1万4000人流离失所，其中近半为孩童。

据叙利亚人权了望台组织，首都大马士革连接阿勒坡的道路昨天已遭到反阿塞德阵营战士切断。

华府智库新线战略和政策研究所（New Lines Institute for Strategy and Policy）分析家赫拉斯（Nick Heras）表示，这些战士正「尝试在阿勒坡地区先发制人展开军事行动的可能性」。

根据赫拉斯，叙利亚政府和主要支持者俄罗斯对于这种行动早有准备。

赫拉斯表示，土耳其可能在「对大马士革和莫斯科传达讯息，要求他们在叙利亚西北部的军事行动中作出退让」。

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