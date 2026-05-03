叙利亚媒体：约旦空袭南部 打击毒品据点斯威达省

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（法新社大马士革2日电） 叙利亚国家电视台指出，约旦对叙利亚南部斯威达省（Sweida）发动空袭，目标是当地毒品与武器储存据点。斯威达省以德鲁士（Druze）人居多，多处地区不受叙利亚政府控制。

叙利亚国家电视台引述当地消息来源报导，约旦军队「疑似…锁定斯威达省夏巴（Shahba）村一处由叛乱组织控制，存放武器和毒品的据点」。

另一方面，约旦军方表示，「已对北部边境一带多个遭武器与毒品走私者利用的地点，展开来自约旦的吓阻行动」。

军方补充，将会「持续以主动、果断且具威慑的方式，面对任何威胁（约旦）安全与主权的行为，投入所有能力与资源，以全力与决心加以反击」。

当地消息来源向媒体表示，约旦一连串的空袭至少攻击5个地点，包括叙利亚城镇阿曼（Arman）的仓库。

战争观察组织「叙利亚人权了望台」（Syrian Observatory for Human Rights）表示，其中一次空袭击中地方安全部队的分处附近。

2024年12月阿塞德（Bashar al-Assad）垮台前，叙利亚历经漫长内战，安非他命类毒品「苯甲锡林」（captagon）成为叙利亚最大宗出口品，此毒品的交易是前总统时期的重要财源。

这种合成毒品泛滥整个地区，邻近国家偶有查获，也会要求黎巴嫩与叙利亚加强打击。

约旦先前曾多次空袭叙利亚南部，打击毒品走私网络。

叙利亚自阿塞德下台，新伊斯兰政府掌权后，已与约旦承诺共同打击两国边境的毒品走私。

叙利亚与约旦接壤的斯威达省，包括斯威达市在内的部分地区系由德鲁士武装组织控制，不受大马士革管辖。

法新社特派员表示，约旦今天空袭的区域亦在上述范围之中。（编译：屈享平）