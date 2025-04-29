叙利亚安全部队与少数族裔再爆冲突9死

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（法新社大马士革29日电） 叙利亚战争观察组织今天表示，效忠伊斯兰主义政府的安全部队突袭首都大马士革（Damascus）郊区，与德鲁士族（Druze）战士爆发冲突，至少造成9人丧生。

这起事件源自被认定为亵渎信仰的音档在社群媒体上流传，宗教少数族裔德鲁士族领袖立即对此予以谴责。

在此之前，伊斯兰教什叶派分支阿拉维派（Alawite）位于地中海沿岸的核心地区上月也发生教派屠杀，那是自伊斯兰主义势力去年12月推翻长期统治的前总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）以来，叙国最惨重的流血事件。

叙利亚人权了望台（Syrian Observatory for Human Rights，SOHR）组织指出，「安全部队和随队枪手突袭加拉马纳（Jaramana）后，爆发激烈冲突」。加拉马纳郊区的主要居民包括德鲁士族和基督徒。

该组织表示，1名德鲁士族人疑似散播涉及宗教侮辱的音档，后来引发冲突。

总部位于英国但仰赖叙国境内消息网络的SOHR表示，6名加拉马纳的德鲁士族战士和3名「攻击者」命丧冲突。

根据叙国内政部发布的声明，该音档包含「严重诋毁」伊斯兰教先知穆罕默德（Prophet Mohammed）的内容，当局正密切关注事态发展。

内政部同时矢言追缉这起教派冲突的涉案人士，将事件归咎于「枪手」，并强调部署安全部队系为掌控情势。

内政部通报「两群枪手爆发间歇性冲突」，安全部队则是前往当地「终结冲突并保护居民」。

声明指出：「我们证实将积极追查涉案人士，并对其究责。」