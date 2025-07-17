叙利亚总统赞扬斡旋奏效 区域免于陷入「未知命运」

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（法新社大马士革17日电） 叙利亚临时总统夏拉（Ahmed al-Sharaa）今天称赞美国、阿拉伯国家和土耳其的斡旋行动，称其挽救了该地区免于陷入「未知命运」，同时谴责以色列攻击民用及政府设施。 以色列近来对叙利亚发动袭击，声称是为了保护叙利亚境内的德鲁士（Druze）少数族裔不受伤害。

自去年12月推翻长期执政的时任总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）以来，伊斯兰主义者领导的叙利亚当局与宗教和种族上的少数族裔一直关系紧张。

相形之下，以色列一直在与北部边界附近的德鲁士人接触，以寻求与多个叙利亚少数族群结盟。 夏拉今天在电视演说中表示：「以色列政权动用武力，大规模袭击民用与政府设施。」

他指出：「这导致局势出现重大复杂化，并将情势推向大规模升级，所幸美国、阿拉伯国家及土耳其有效介入调解，才让区域免于陷入『未知命运』。」

以色列在昨天对叙利亚首都大马士革（Damascus）发动猛烈空袭后，夏拉首次发表电视谈话，他也向境内德鲁士族群喊话，强调：「我们拒绝任何试图将你们拖入外部势力掌控的企图」。

他还说：「我们不是那些畏战之人。我们一生都在面对挑战、保卫人民，但我们将叙利亚人的利益置于混乱与毁灭之前。」

应美国要求，叙利亚昨天宣布，叙国军队已开始撤出多为德鲁士人的南部斯威达市（Sweida）。叙利亚人权了望台（Syrian Observatory for Human Rights）战争观察员表示，斯威达省暴力事件已导致逾350人丧命，包括政府军、当地战士及27名德鲁士平民遭草率处决。