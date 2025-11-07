叙总统夏拉将访白宫 联合国安理会通过决议解除制裁

afp_tickers

3 分钟

（法新社纽约联合国总部6日电） 联合国安全理事会今天表决通过美国提出的决议案，解除对叙利亚总统夏拉（Ahmed al-Sharaa）的制裁。夏拉下周将访问白宫会晤美国总统川普。

安理会14个理事国投赞成票，中国弃权。根据决议，安理会「决定将夏拉和内政部长哈塔布（Anas Hasan Khattab）自伊斯兰国（IS）与盖达组织（Al-Qaida）制裁名单中除名」。

正式解除对夏拉的制裁多具象徵意义，因他以国家领导人身分出国时，相关限制一向获得豁免。资产冻结和武器禁运也将解除。

尽管如此，此举获得叙利亚称许，外交部长席巴尼（Asaad al-Shaibani）在社群平台X上写道：「叙利亚对美国和友好国家支持叙利亚及其人民表示感谢。」

川普将于10日接待夏拉，两人将举行会谈。川普曾表示，夏拉在饱受战火蹂躏的叙利亚推动和平方面取得「良好进展」。

美国驻联合国大使瓦尔兹（Mike Waltz）说，夏拉政府「正积极履行在反恐、缉毒、消除任何化学武器残余及促进区域安全稳定方面的承诺」。

夏拉将首次访问华府，也是继9月具里程碑意义的纽约联合国总部之行后第2次到美国。他9月成为数十年来首位在纽约联合国大会发表演说的叙利亚总统。

夏拉先前是沙姆解放组织（HTS）领袖，去年底率领反抗军推翻长期执政的阿塞德（Bashar al-Assad）政权。沙姆解放组织曾是盖达组织附属团体。

川普今年5月访问中东期间在沙乌地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）首次会晤夏拉。华府7月宣布不再将沙姆解放组织列为恐怖组织。