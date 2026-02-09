古巴将停供航空燃料1个月 美切断供油能源危机加剧

（法新社哈瓦那8日电） 欧洲航空业者今天透露，由于美国针对委内瑞拉的行动引发严重能源危机，古巴当局警告各航空公司将暂停供应航空燃料1个月。

美军上月突袭逮捕委内瑞拉前领导人马杜洛（Nicolas Maduro）后，华府下令暂停委内瑞拉石油运输，古巴因而受到影响。

要求匿名的航空业者告诉法新社，古巴当局已通知服务岛内的各航空公司，从9日午夜进入10日起，飞机将无法在古巴境内加油。

根据航空业者引述古巴民航官员表示，包括长程航班在内，从当地出发的航班，必须前往其他地点停靠加油。

近周来，美国持续加大对古巴共产主义政府的压力。美国今年1月初逮捕马杜洛后，切断了古巴来自其主要盟友委内瑞拉的石油供应。美国总统川普（Donald Trump）更签署行政命令，对出口石油到古巴的国家施加关税。

在华府关税威胁下，川普表示，自2023年以来出口石油到古巴的墨西哥也将停止供油。

石油短缺让古巴面临全面停电风险。为因应日益恶化的能源危机，哈瓦那当局6日宣布一系列紧急措施，包括国营企业每周工作4天，并限制燃料销售。

此外，当局还减少长途客运与火车服务、关闭部分旅游设施、缩短学校上课时间，并放宽大学到校上课要求。

华府长期以来寻求推翻或削弱古巴的共产党政府，哈瓦那当局则指责川普企图「扼杀」该国经济。近年来当地停电与燃料短缺问题频传，如今情势更趋严峻。

古巴总统狄亚士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）表示，古巴愿意与美国展开对话，但强调任何谈判都不能在压力下进行。