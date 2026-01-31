古特瑞斯催会员国缴会费 称联合国财务濒临崩溃

（法新社纽约联合国总部30日电） 联合国秘书长古特瑞斯今天警告，联合国濒临财务崩溃，现金可能在7月底前用罄，呼吁各会员国缴纳应缴付的费用。

由于部分会员国未全额缴纳会费，一些会员国则是不准时付款，导致联合国面临长期性的预算问题，被迫冻结人事和削减开支。

古特瑞斯（Antonio Guterres）透过信函表示：「要么所有会员国准时全额缴纳应付费用，要么会员国必须彻底修订我们的财务规则，以防止即将发生的财务崩溃成真。」

尽管去年有超过150个会员国缴纳应该支付的费用，联合国截至年底仍有16亿美元的会费没收到，是2024年的两倍以上。

古特瑞斯写道：「当前走向难以为继，这使联合国暴露在结构性财务风险之下。」

古特瑞斯的发言人哈克（Farhan Haq）在记者会上补充道，联合国还面临一个相关问题：必须向会员国退还未使用的资金。

古特瑞斯在信中也点出这个问题，他写道：「我们陷入卡夫卡式的循环，被预期归还不存在的钱。」

他并强调：「现实极为严峻：除非缴费情况大幅改善，否则我们无法完全执行去年12月通过的2026年度计画预算。更糟糕的是，根据过往趋势，经常预算现金可能在7月底前用尽。」

古特瑞斯将于2026年底卸任，本月他发表任内最后一场年度演说，提出新年度优先目标。他表示世界「因适得其反的地缘政治分歧和公然违反国际法而四分五裂」。

他也抨击「大幅删减开发与人道援助」，这似乎是在影射美国总统川普（Donald Trump）政府「美国优先」政策下大砍给多个联合国机构的预算。

川普政府近几个月来削减给部分联合国机构的资金，并拒绝或延迟缴纳一些会费。

川普经常质疑联合国的实用性，并批评其施政重点。

联合国最高决策机构安全理事会（Security Council）因美国、俄罗斯、中国3个拥有否决权的常任理事国之间关系紧张，运作陷入瘫痪。

川普本月还自行推出「和平理事会」（Board of Peace），批评者认为这是要打造一个与联合国抗衡的新组织。