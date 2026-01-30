台湾续留美国汇率操纵观察名单 泰国也被纳入

（法新社华盛顿29日电） 美国财政部今天在一份半年期报告指出，未发现美国主要贸易伙伴有操纵汇率情况，但将台湾、中国、日本、韩国、爱尔兰、瑞士等国持续列入值得关注的观察名单，并新增泰国；这次总共有10个经济体被列入观察名单。

美国财政部向国会递交关于美国主要贸易伙伴总体经济与外汇政策的半年期报告，这些贸易伙伴占美国商品与服务对外贸易的78%。根据报告，截至2025年6月的4个季度期间内，并无任何美国主要贸易伙伴操纵其货币与美元间的汇率，以阻止有效的国际收支调整或在国际贸易获取不公平的竞争优势。

不过，这份报告将台湾、中国、日本、韩国、泰国、新加坡、越南、德国、爱尔兰及瑞士列入观察名单；财政部将密切关注这些贸易伙伴的货币措施与整体经济政策。这10个经济体之中，除了泰国以外，其余都在去年6月报告的观察名单上。

报告指出，除新加坡以外，这些贸易伙伴皆符合「重大双边贸易顺差」及「实质经常帐顺差」的标准；而新加坡则符合「持续、单边外汇干预」及「实质经常帐顺差」的标准。

美国财政部长贝森特（Scott Bessent）透过新闻稿表示：「为了支持川普总统的『美国优先贸易政策』，财政部自本期报告起，加强对贸易伙伴货币政策和措施的分析。」

财政部发布新闻稿表示，作为美国总统川普（Donald Trump）贸易政策的一环，财政部自2025年春季和多个近年经常列入「外汇报告」观察名单的贸易伙伴展开讨论，迄今已和6个主要贸易伙伴的相关主管机关发布联合声明，分别为日本、瑞士、马来西亚、泰国、韩国及台湾。

美国对汇率操纵国设有3项标准，第1，对美商品及服务贸易顺差逾150亿美元；第2，经常帐顺差占国内生产毛额（GDP）比率逾3%；第3，净买汇金额对GDP比率逾2%，且12个月中有8个月以上为净买汇。只要符合其中2项就会被列入观察名单。