台风海鸥袭菲律宾 增至26死

（法新社宿雾4日电） 菲律宾中部大片地区今天被台风「海鸥」挟带的豪雨淹没，迄今已有至少26人因风灾丧生，数十万人被迫撤离家园。同日菲国空军一架直升机在前往协助救灾途中坠毁。

宿雾岛（Cebu）几座城镇全部淹水。从法新社查证过的影片中，可以看到汽车、卡车甚至是巨大货柜都被混浊洪流冲走。

民防办公室副行政官阿勒汉德罗（Rafaelito Alejandro）透过电话告诉法新社，光是宿雾就确定有21人死亡，总计罹难人数达26人。

他说：「根据现有消息，大多数人都是溺死的。」

气象专家瓦里亚（Charmagne Varilla）表示，台风海鸥（Kalmaegi）登陆前24小时，宿雾市一带降雨量达183毫米，远高于该地区的131毫米月平均降雨量。

宿雾省长巴瑞克瓦洛（Pamela Baricuatro）今天在脸书（Facebook）贴文写道，「宿雾的状况真的是前所未见」，「我们原本以为风势比较危险，但…真正让民众陷入险境的是水灾，洪水的破坏力太大了」。

其他省份的罹难者包括雷伊泰省（Leyte）一名在自家溺毙的年长居民，以及一名在保和岛（Bohol）被倒下树木击中的男性。

另外，菲律宾军方今天傍晚证实，一架支援救灾的直升机在民答那峨岛（Mindanao Island）北部坠毁。

东民答那峨司令部在声明中表示，这架直升机在前往沿海城市布端（Butuan）协助风灾救援途中失事，目前搜救行动还在进行当中。

发言人拒绝透露机上是否有生还者。