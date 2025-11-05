台风海鸥重创菲律宾 死亡数增至100多人

2 分钟

（法新社宿雾5日电） 尽管台风「海鸥」（Kalmaegi）已逐渐远离菲律宾，菲国中部灾情依然严峻，死亡数于今天攀升至100多人，宿雾省尤其深受重创。

被称为规模空前的洪水昨天席卷宿雾省（Cebu）的城市与乡镇，冲走汽车、河边棚屋甚至是巨型船运货柜。

宿雾资讯官员拉莫斯（Rhon Ramos）告诉法新，在属于省会宿雾市都会区一部分的利洛安（Liloan），其淹水地区寻获35具遗体。这项不幸消息使宿雾死亡人数增至76人。

根据菲律宾警官波利纳（Stephen Polinar），在邻近宿雾的内格罗岛（Negros Island），海鸥台风带来的强劲雨势引发火山泥流，淹没堪拉恩市（Canlaon）部分房舍后，该岛至少有12人丧命，另有12人失踪。

波利纳向法新社表示：「自去年以来，堪拉恩火山（Canlaon Volcano）喷发后在其上部区域沉积了火山物质。当降雨发生，这些沉积物便被冲刷而下淹没村庄。」

法新记者今天访问了宿雾最严重灾区的居民，他们正在清理昨天还是滚滚河流的街道。

现年53岁的维加拉（Reynaldo Vergara）说道：「清晨4、5点左右水势非常强劲，根本无法出门。」他还谈到，附近的河流泛滥，让他小店铺里的东西全毁于一旦。

菲律宾总计有将近80万人自海鸥台风所经路径撤离。

截至今天下午5时，海鸥台风持续在南海向西朝越南前进。越南当局警告，海鸥台风恐加剧当地已持续1周的洪患所造成的破坏，这场洪灾已致数十人身亡。