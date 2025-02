司法部要求撤销纽约市长涉贪案 再一检察官请辞

(法新社纽约14日电) 纽约市长亚当斯涉嫌贪腐遭起诉一案的首席检察官斯科腾今天请辞,他表示只有「傻瓜」或「懦夫」会服从川普的司法部对撤销亚当斯案的要求。

美国纽约南区联邦地区法院(United States District Court for the Southern District of New York)助理检察官斯科腾(Hagan Scotten)是本周最新一位为抗议司法部罕见撤案要求而请辞的联邦检察官。

斯科腾的上司、纽约曼哈顿联邦代理检察官沙松(Danielle Sassoon)被要求撤销亚当斯案后,昨天已向司法部长邦迪(Pam Bondi)请辞。

美国司法部位于华府的廉政处(Public Integrity Section)负责处理贪腐案,该处数名成员在拒绝对亚当斯(Eric Adams)撤诉后,本周也提请辞职。

外界要求民主党籍纽约市长亚当斯辞职、以及要求纽约州长侯可(Kathy Hochul)将他解职的压力日益增长。

亚当斯去年9月因诈欺和收贿等罪名,成为美国史上首位在任内遭起诉的纽约市长。他拒绝认罪与辞职,并打算竞选连任,案件预定今年4月开庭。

川普(Donald Trump)在竞选期间曾指亚当斯遭司法迫害,并暗指当选后将赦免他。

亚当斯也被指控以执行川普移民政策交换撤诉,但他予以否认。

川普今天在白宫告诉记者,他对「这件个案一无所知」,但此案在亚当斯今年11月争取连任前爆发,看来「非常具有政治性」。

川普也提到,请辞的联邦检察官「大多是由前任政府任命」,这些人「将全数离职或被解职」。