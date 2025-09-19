吉米金摩评柯克遇害遭停播 同业批政府公然审查

（法新社华盛顿19日电） 美国脱口秀主持人吉米金摩在节目中评论保守派政治网红柯克遇害遭停播，多名深夜秀主持人齐声抨击总统川普（Donald Trump），痛批这是「明目张胆的审查」。

美国联邦传播委员会（FCC) 主席卡尔（Brendan Carr）扬言撤销美国广播公司（ABC）播出该节目的旗下地方附属电视台执照后，ABC发言人向法新社表示：「『吉米夜现场』（Jimmy Kimmel Live）将无限期暂停播出。」

曾获艾美奖（Emmy Awards）的「史蒂芬柯贝尔深夜秀」主持人史蒂芬柯贝尔（Stephen Colbert）昨天于节目开场时说道：「今天，我们全都是吉米金摩。川普任命的FCC主席发出威胁后，ABC无限期停播吉米金摩的节目，这是明目张胆的审查。」

美国哥伦比亚广播公司（CBS）7月宣布，旗下「史蒂芬柯贝尔深夜秀」将于2026年5月停播。此一决定是在柯贝尔嘲讽CBS与川普达成和解官司后的3天内做成。他指控CBS向川普支付1600万美元和解官司，是「一笔钜额贿款」。

美国喜剧中央频道（Comedy Central）的讽刺名嘴强史都华（Jon Stewart）昨天在节目开始时，以他是「爱国守法的主持人，为各位带来全新、政府认可的每日秀」作为开场白。

强史都华语带嘲讽表示：「有些唱反调的人可能认为，这届政府对言论的关切只是一种玩世不恭的手段……意在掩饰空前的权力集中与全面威吓。有人会这么说，但我不这么认为，我觉得挺好的。」

川普曾呼吁美国国家广播公司（NBC）撤换旗下节目主持人吉米法隆（Jimmy Fallon）和塞斯麦尔斯（Seth Meyers），并在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文炮轰他们是「彻头彻尾的失败者」。

吉米法隆在他的节目「今夜脱口秀」（The Tonight Show）中称赞吉米金摩是「正直、幽默又有爱心的人，希望他能回归（萤幕前）。」

塞斯麦尔斯也在节目中表示，川普政府「正试图在国内打压言论自由」。

「大卫赖特曼深夜秀」（Late Show with David Letterman）主持人大卫赖特曼昨天也为吉米金摩抱不平，称ABC的决定「荒谬可笑」。

他在纽约1场活动中表示：「你不能因为害怕或者想巴结白宫内那个专制的犯罪政府，就开除某个人。」