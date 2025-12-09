吉米金摩走过节目下架风波 传与ABC合约延长一年

（法新社洛杉矶8日电） 知情人士今天透露，美国知名脱口秀主持人吉米金摩将与迪士尼旗下美国广播公司（ABC）延长一年合约。几个月前，他的深夜脱口秀节目曾因与川普政府冲突一度遭下架。

一名熟悉内情的人士告诉法新社，这位深夜节目主持人将继续主持「吉米夜现场」（Jimmy Kimmel Live!），合约延至2027年中。他的合约原本预定于2026年5月到期。 吉米金摩（Jimmy Kimmel）9月15日晚间曾在「吉米夜现场」节目的开场独白中表示，保守派网红柯克（Charlie Kirk）在犹他州巡回演讲中弹身亡后，「许多『让美国再次伟大』（MAGA）阵营支持者正极力利用柯克遭枪杀一事来图利」。

他接着播放了一段影片，影片中美国总统川普（Donald Trump）被问及柯克的死对他有何影响时，话锋一转，开始夸耀他在白宫兴建中的新宴会厅，引发现场摄影棚观众哄堂大笑。

吉米金摩说：「这不是一个成年人哀悼一位被称为朋友的人遭到谋杀的方式。这是一个4岁小孩哀悼金鱼的方式。」

节目播出后，川普任命的联邦传播委员会（FCC）主席卡尔（Brendan Carr）当时疑似威胁，若ABC联播台不停播吉米金摩的节目，恐吊销它们的执照。

随后，拥有数十家联播台的辛克莱广播集团（Sinclair Broadcast Group）和Nexstar媒体集团（Nexstar Media Group）宣布，将从节目表中下架「吉米夜现场」，促使迪士尼（Disney）决定在全国范围内暂停播出该节目。

不过，在公众与好莱坞的强烈反弹下，「吉米夜现场」仅停播一周后便重返萤光幕，吉米金摩在回归首集发表震撼独白，抨击川普政府打压言论的行为「违背美国精神」。

吉米金摩后来持续针对川普，讽刺他在会议中打瞌睡，并且讥笑他念错民主刚果总统齐塞克迪（Felix Tshisekedi）等国际领袖的名字。

川普也不甘示弱，他昨晚于甘乃迪中心（Kennedy Center）颁奖典礼上，称吉米金摩「很糟糕」。川普表示：「如果我的才华比不上吉米金摩，那我就不该当总统。」