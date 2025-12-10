呼应川普能源政策 美国环保署删除气候变迁资料

（法新社华盛顿10日电） 美国媒体报导，美国负责环境保护的联邦机构「环境保护署」已从官网删除有关人类活动如何造成气候变迁的相关事实。

据华盛顿邮报报导，环境保护署（Environmental Protection Agency, EPA）自10月起调整网站内容，将气候变迁重点改为「自然过程」，如火山爆发与太阳活动变化等因素。

纽约时报指出，官网上名为「气候变迁成因」的页面，以及追踪全球暖化对美国影响的另一页面，也都遭到修改。

华盛顿邮报还说，介绍海平面上升与北极海冰缩减──这两项气候变迁重要指标──的网页同样被删除。

美国总统川普（Donald Trump）一向抨击风力发电及可再生能源，多次呼吁加强在美国本土采油，并大幅削减气候变迁相关追踪与缓解研究经费。

环境保护署发言人贺西（Brigit Hirsch）向华盛顿邮报表示，川普政府与前任拜登（Joe Biden）政府的「左派政治议程」划清界线，并补充说：「本署将不再听从气候崇拜的指令。」

根据非营利组织「布瑞南中心」（Brennan Center）的资料，化石燃料利益团体及开采产业为川普竞选阵营提供了大量捐款与资金。

这位79岁的共和党人已经实现了相关产业的政策诉求，撤销先前拜登政府制定的电动车规范、汽车油耗标准及其他国内绿色政策。

川普对气候变迁的否认立场也影响国际，他拒绝派代表出席今年在巴西举行的联合国气候变化纲要公约第30次缔约方会议（COP30），呼应他今年稍早宣布美国退出「巴黎气候协定」（Paris Climate Agreement）的决定。

加州大学气候科学家史文（Daniel Swain）告诉华盛顿邮报，这次网站内容的删除行动是「我们迄今在气候领域见过最戏剧性的资料抹除之一」。

他说：「越来越多页面不是完全从网路公众区域消失，就是更糟，被错误资讯取代。」（编译：陈政一）