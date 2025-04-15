哈佛大学拒依川普行政要求 白宫冻结22亿美元补助

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（法新社纽约14日综合外电报导）美国知名学府哈佛大学今天拒绝总统川普政府声称为打击校园反犹太主义而提出的「一连串要求」，白宫今天随即宣布冻结对哈佛的22亿美元（约新台币712亿元）联邦补助。

哈佛大学本月3日收到一份清单，当中命令校方关闭多元化办公室，并配合移民当局筛查国际学生，近期更进一步要求哈佛大学改革治理、招聘做法与招生程序。

哈佛大学校长贾柏（Alan Garber）在写给学生与教职员的信中矢言不向政府屈服，坚称校方不会「就其独立性或宪法权利进行谈判」。

白宫随即冻结给哈佛大学的22亿美元联邦补助，「联合打击反犹太主义工作小组」（Joint Task Force to Combat Anti-Semitism）表示：「哈佛大学今天的声明强化了令人不安的特权心态，这种心态普遍存在于我们国家最具声望的大学与学院之中，认为接受联邦资金并不附带遵守民权法的责任。」

去年，全美各地校园因学生抗议以色列在加萨（Gaza）的战争而骚动，一些抗议活动甚至引发涉及警察与亲以色列反抗议者的暴力冲突。

贾柏写道：「尽管政府提出的一些要求目的是打击反犹太主义，但大多数要求代表政府直接监管哈佛大学的『知识环境』。」

贾柏表示，校方「愿意接受新资讯与不同观点」，但不会同意「超出这个政府或任何政府合法权限」的要求。

贾柏说：「无论哪个政党执政，任何政府都不应规定私立大学可教授什么内容、可招收与聘用哪些人、以及可从事哪些研究与探索领域。」

共和党籍联邦众议员史蒂芬尼克（Elise Stefanik）去年因积极质询各大学的反犹太主义问题而受到川普称赞，她呼吁停止资助哈佛大学，称哈佛是「高等教育道德和学术腐败的缩影」。

哈佛大学对白宫要求的回应，与哥伦比亚大学的做法形成鲜明对比。哥大被认为是亲巴勒斯坦抗议活动的中心。 川普政府删减对哥大4亿美元的补助，指责校方未能在抗议以色列攻击加萨的活动中保护犹太学生免受骚扰。哥大的回应是同意改革学生纪律程序，并雇用36人来扩大安全团队。

川普政府除了删减哥大经费，移民官员还锁定哥大亲巴勒斯坦抗议活动领袖哈里尔（Mahmoud Khalil），已逮捕他并有意将他驱逐出境。