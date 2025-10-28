哈玛斯再移交一具以色列人质遗体

afp_tickers

（法新社耶路撒冷27日电） 巴勒斯坦伊斯兰主义运动组织哈玛斯面临根据加萨停火协议归还剩余人质遗体的与日俱增压力，今天移交一具人质遗体。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）办公室表示，以军已收到一口棺木，哈玛斯（Hamas）指称这是2023年10月7日突袭期间绑架、已故28名人质中的第16具遗体。

以色列军方和安全部门将把这口棺木从加萨运送回以色列，并于举行军事仪式之后送往国家法医研究所进行身分确认，最终归还人质家属。

声明指出：「所有人质家属都已获得相关通知，值此艰难时刻我们的心与他们同在。寻回人质的行动持续着，会一直进行到最后一名人质归返为止。」

一位知情的哈玛斯消息人士证实这次遗体交接，并且表示：「今天在加萨走廊（Gaza Strip）寻获的一具以色列俘虏遗体已经交给红十字会（Red Cross）。」

以色列高层和代表10月7日人质家属的协会都要求哈玛斯加快交还遗体。自从哈玛斯释放20名生还人质后，相关进度缓慢。

人质及失踪家庭论坛（Hostages and Missing Families Forum）指出：「家属们敦促以色列政府、美国政府和各调停国，在哈玛斯履行所有义务、将每一名人质归还以色列之前，不要推进协议的下一阶段。」

哈玛斯发言人卡西姆（Hazem Qassem）反驳说，指称哈玛斯知晓所有失踪遗体所在的说法「并不属实」，强调以色列在两年冲突期间大规模轰炸而导致加萨面目全非。

他表示：「我们重申会致力于完成停火协议的第一阶段，避免让占领者找到藉口。」尽管达成停火协议，巴勒斯坦人担忧以色列仍可能重启军事行动。

卡西姆表示：「我们下定决心尽快交还以色列俘虏的遗体。」