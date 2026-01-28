哈玛斯袭以色列南部逾两年 以为最后加萨人质举行葬礼

（法新社以色列迈塔尔28日电） 数百名含着泪水的哀悼者挤满以色列南部一座体育场，参加吉维利（Ran Gvili）的葬礼。吉维利是最后一位加萨人质，他的安葬象徵2023年哈玛斯（Hamas）攻击事件爆发后，这段全国痛苦时期的结束。

以色列军方26日将吉维利的遗体带回国内。吉维利当时阵亡，遗体在10月7日遭哈玛斯武装分子带进加萨，这起攻击引发持续两年多的灾难性战争。

吉维利的遗像挂在迈塔尔（Meitar）镇体育场内，这里是这位年仅24岁警员的家乡，也是他最后安息之地。

在肃穆的人群前，包括哭泣的家属、总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）与总统赫佐格（Isaac Herzog），吉维利的灵柩覆盖着以色列国旗。

吉维利的母亲说，「我一直希望你能自己走回家，是这股希望让我有力量支撑下去」，并表示吉维利是「第一个离开、最后一个回来的人」。

「两年又四个月来，我们不断谈论着你，你也成为全国人民共同的孩子。」

「你永远与我同在。」

吉维利是警方特别巡逻队雅萨姆（Yassam）成员，当时因准备接受肩部手术而请病假，但在哈玛斯攻击以色列南部时，仍立刻取枪赶往现场。

当天共有251名人质被武装分子掳走，吉维利是最后一位遗体仍被扣押在巴勒斯坦领土加萨的以色列人。（编译：陈政一）