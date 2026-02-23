哈玛斯遴选新领导人最后阶段 两大要角争领导权

（法新社加萨市22日电） 巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）高层官员今天告诉法新社说，哈玛斯遴选新领导人已进入最后阶段，目前有两位重要人选正在竞争。

这名官员透露，哈玛斯最近已完成组建新协商委员会（Shura Council），这是一个80多人的谘询机构，成员多是宗教学者；此外，哈玛斯也在建立18人的新政治局。

自2023年10月7日哈玛斯发动对以色列攻击后，加萨战争爆发，至今以色列军方已击毙多名哈玛斯领导人，包括两名前任领袖。

这名不愿透露姓名的官员表示：「哈玛斯已在3个地区完成内部选举，并且政治局领导人的遴选，已进入最后阶段。」

他指出，角逐政治局领导人，目前是马夏艾（ Khaled Meshaal）与哈雅（Khalil al-Hayya）两人竞争局面。

现年65岁的哈雅，是加萨本地人，为哈玛斯停火谈判的主要代表。根据美国非政府组织「反极端主义计画」（CEP）资料，他自2006年起便担任高层职位。

马夏艾于1956年生于约旦河西岸，自2004年至2017年带领政治局，但他未曾居住加萨；他在科威特加入哈玛斯，后来于约旦、叙利亚及卡达等地生活。

CEP指出，马夏艾主导哈玛斯成为一个结合政治与军事的新型组织；目前担任哈玛斯海外办公室主任。（编译：纪锦玲）