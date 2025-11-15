哥伦比亚买17架瑞典战机 称侵略可来自任何地方暗批美国

（法新社波哥大14日电） 哥伦比亚总统裴卓今天宣布，哥伦比亚已同意向瑞典的绅宝集团（Saab）采购17架狮鹫（Gripen）战机，合约总额43亿美元（约新台币1315亿元）。

法新社报导，美国和法国的公司都曾试图卖战机给哥伦比亚，但与美国正因扫毒问题而关系紧绷的哥国，最终选择了绅宝。

裴卓（Gustavo Petro）今天在1座军事基地举行的活动上宣布这项消息。他还表示，这些新战机将用于吓阻「对哥伦比亚的侵略行为，无论可能来自何方。…在一个地缘政治混乱的世界」，侵略「可来自任何地方」。

由于美国正在加勒比海与太平洋东部对疑似毒品贩运船采取军事行动，包括哥伦比亚在内的大多数拉丁美洲国家目前都神经紧绷。

身为哥伦比亚首位左派总统的裴卓，曾与美国总统川普（Donald Trump）隔空相互辱骂。裴卓经常直言不讳批评川普，川普则称裴卓是「非法药头」，因为哥伦比亚生产大量古柯硷。

川普还取消美国对哥伦比亚的财务援助，并将哥国从美国打击毒品贩运的盟友名单中移除。

裴卓则指称川普政府在中南美洲一带的军事部署最终目的是夺取委内瑞拉的石油财富，并破坏拉丁美洲的稳定。