哥伦比亚官员：美国哥国矢言联手打击游击队

（法新社波哥大8日电） 哥伦比亚内政部长贝尼德悌今天表示，总统裴卓与美国总统川普同意采取「联合行动」，打击在哥国与委内瑞拉边境从事古柯硷走私活动的游击队。

川普（Donald Trump）在美军推翻委内瑞拉左翼领袖马杜洛（Nicolas Maduro）后，曾扬言对哥伦比亚采取军事行动。左翼哥国总统裴卓（Gustavo Petro）昨天与川普进行首次通话，缓和了先前的紧张情势。

贝尼德悌（Armando Benedetti）接受当地广播电台Blu Radio采访时指出，川普与裴卓「承诺采取联合行动」来打击「全国解放军」（ELN），也就是哥伦比亚现存最后一支大型武装叛乱团体。

哥伦比亚指控ELN发动攻击、绑架哥伦比亚士兵，并躲回委内瑞拉境内的后方据点。

贝尼德悌表示，裴卓请求川普「协助在（与委内瑞拉的）边界狠狠打击ELN」。

他说，除了在哥伦比亚领土上攻击游击队，也必须从游击队后方攻击他们。

哥伦比亚与委内瑞拉共享绵延2200公里且管制松散的国界。多个武装团体在两国边境争夺毒品贩运、非法采矿及走私带来的利益。

裴卓2022年上任后，曾尝试与ELN协商谈和，但进度停滞不前。