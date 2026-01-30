哥伦比亚总统声称「耶稣曾有性关系」 引发教会强烈反弹

（法新社波哥大29日电） 哥伦比亚总统裴卓（Gustavo Petro）近日声称耶稣基督（Jesus Christ）曾与人发生性关系，此言一出引发该国教会强烈反弹。

法新社报导，裴卓27日在一场演说中表示，耶稣曾经「发生性关系」，也许是与他的追随者之一抹大拉的马利亚（Mary Magdalene）。

裴卓声称「那样的男人离不开爱」，并称耶稣「去世时身边有许多爱他的女性相伴」。

哥伦比亚虽然在宪法上属于世俗国家，但绝大多数民众自认为天主教徒或基督徒，一般认为耶稣终身未婚，过着贞洁的生活。

代表福音派与新教教会的「哥伦比亚福音派联盟」（Evangelical Confederation of Colombia）称裴卓的言论「扭曲历史、圣经与神学真理」，并指控他的态度「缺乏尊重」。

天主教会「哥伦比亚主教会联盟」（Episcopal Conference of Colombia）则呼吁「尊重、不干涉并保护人民的信仰」，促请政治人物避免发表「神学性」言论。

裴卓自认为非实践的天主教徒，他曾就读天主教学校，曾表达他对「解放神学」的推崇。该学说主张教会应致力改善穷人与边缘群体的处境。