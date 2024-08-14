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国会选举登场 考验吉里巴斯亲中政府

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（法新社吉里巴斯首都塔拉瓦13日电） 太平洋环礁岛国吉里巴斯国会选举今天登场，主导竞选活动的议题大多围绕在生活成本增加、海平面上升以及对与中国深化关系将带来好处的质疑。

吉里巴斯选民将选出一批议员，来代表这个国家。曾为台湾友邦的吉里巴斯位于中太平洋，东临国际换日线，人口约13万，分布在10多个有人居住的岛屿及环礁上。

这场选举已然成为中国和美国及其盟友在太平洋角力、意图扩大竞争场域的缩影。

在人口约2875人的班瑞阿巴村（Banraeaba），一间以茅草覆顶的投票所在中午时分挤满人潮，随着愈来愈多人前来投票，选民怨声载道。

警察到场坐镇管理人流，许多选民盘腿坐着，一边等待投票时一边逗逗孩子。

为了加快投票进程，一名官员以绳子和米袋制成的帘子打造一个临时投票所。

63岁的现任总统马茂（Taneti Maamau）已连续执政将近10年，如今希望再拚连任。

自马茂掌权以来，吉里巴斯与北京关系更加密切，他押注与中国这个世界第2大经济体关系良好，将有助吉里巴斯实现雄心勃勃的2036年发展目标。

在选举日前夕，中国大使周立民对马茂政府和其「在各领域取得的历史性成就」给予肯定。

他说，他在过去的一年里，看见路上汽车数量增加了，超市里的商品变得更加丰富，游乐场里也添了新的娱乐设施，这些都是吉里巴斯人民生活品质提高的有力证明。

然而，许多居民却不认为有什么值得欢呼的事情，反而有诸多抱怨，尤其是生活成本快速飙涨。

根据官方数据，去年吉里巴斯消费者物价涨幅超过9%。

尽管经济成长更为快速，人们也担心，与中国关系愈形密切，已助长吉里巴斯一位前总统所形容的「遍地蔓延的独裁主义」。

近几年来，马茂已将2名高等法院法官停职，并驱逐一名吉里巴斯反对派领袖的伙伴。

此外，马茂还与中国签署了一份秘密警务协议，允许中国警察前来首都塔拉瓦（Tarawa）。

表面看来，北京公安顾问的轮调是为了协助训练吉里巴斯资源不足的部队，但也被视为是中美竞逐太平洋影响力的另一次出击。

部分西方分析家认为，中国在吉里巴斯的活动，包括部署警力、研究坎顿岛（Kanton Island）新跑道，以及广泛的海洋测绘，都是在建立一个更大安全足迹的立足点。

澳洲国立大学（Australian National University）太平洋问题专家史密斯（Graeme Smith）说，除了任命外交官之外，派遣警察到吉里巴斯，为北京提供了解这个国家正在发生什么事的另一个情报管道。（译者：刘文瑜/核稿：李佩珊）

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