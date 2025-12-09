国际刑事法院判处苏丹内战民兵领袖20年徒刑

afp_tickers

2 分钟

（法新社海牙9日电） 苏丹民兵组织詹贾威（Janjaweed）领袖之一阿布杜拉曼被控20年前在达佛地区（Darfur）犯下数项战争罪与违反人道罪，已遭国际刑事法院（ICC）判决有罪，今天被判处20年徒刑。

恶名昭彰的詹贾威是20年前由苏丹政府提供武器组成的准军事部队，成员大多为阿拉伯人，目的为了屠杀苏丹西部达佛地区多为黑人组成的非洲部落。

又名库沙卜（Ali Kushayb）的阿布杜拉曼（Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman）遭到国际刑事法院检察官办公室指控2003至2004年间在达佛地区犯下31项违反人道罪和战争罪，罪行包括强暴、谋杀与酷刑。

国际刑事法院先前已裁定其中27项罪名成立，认定现年76岁的阿布杜拉曼是詹贾威领袖之一，于苏丹内战期间「积极」参与多项战争罪行。他则否认自己是詹贾威的高阶干部。

检察官尼柯尔斯（Julian Nicholls）要求将阿布杜拉曼判处无期徒刑，审判长柯纳（Jonna Korner）今天则判处他20年徒刑，但在法庭上朗读被害人证词，称他进行「一系列灭绝、羞辱和驱逐的行动」，并「亲自执行殴打」，包括用斧头，还下令执行处决。

阿布杜拉曼2020年2月逃往中非共和国，因当时新的苏丹政府宣布有意配合国际刑事法院调查；同年6月他便因「走投无路」投案。柯纳表示这是他刑期减轻的原因之一，其他考量包括其年龄及羁押期间表现。