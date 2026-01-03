全球原材料仓库的战争和特朗普空洞的承诺

刚果金政府军(FARDC)与M23之间的武装冲突屡次造成大量人员伤亡，如同2025年2月5日在戈马发生的这一幕。 Keystone

国际媒体对于在刚果金发生的战乱兴趣寥寥，大多数人对于刚果和刚果金还都分不清楚，然而在这一矿产资源极为丰富被称为“全球原材料仓库”的地方，硝烟从未散去。中国通过“资源换基建”获得了当地的铜钴开采权；美国总统推动了一纸和平书；而瑞士的援助组织则选择默默帮助当地人民。

“总有炸弹不断落下来，我们却并不知道是谁发射的，”刚果民主共和国(DRK，因首都为金沙萨而被称作刚果金)的境内难民Furaha Jumapili在法国France24新闻台12月5日的节目中表示。而此情此景正发生在刚果民主共和国与卢旺达在美国华盛顿签署和平协议的第2天。

轰炸造成大量民众流离失所，数以万计的难民逃离家园。不少人涌入邻国，特别是卢旺达，刚果金东部南基伍省瓦伦古地区边境城市卡马尼奥拉(Kamaniola)当局表示。

和平仅落实在纸上

自1998年反政府武装与政府军爆发冲突以来，这是又一次激烈交锋。今年1月反政府武装组织M23攻占了北基伍省首府戈马(Goma)，局势由此升级。联合国方面称，该行动得到了多个西方国家及卢旺达的支持。

2025年1月27日刚果金的难民携带全部家当越过戈马与卢旺达吉塞尼(Gisenyi)之间的边境。 Keystone

几周后南基伍省首府布卡武(Bukavu)也被武装组织M23所控制，这对该地区及联合国驻刚果(金)稳定特派团(MONUSCO)造成产生严重影响。

该特派团肩负着保护平民、强化国家机构的使命，但到目前为止收效甚微。2024年联合国安理会决定分批撤出该团。

虽然部队的撤离工作已启动，但仍有可能被再次延迟，因为刚果(金)目前的局势离稳定还相差甚远。

那份12月4日由美国主导，在安哥拉、布隆迪、肯尼亚、乌干达及多哥共同见证下签署的《华盛顿和平与繁荣协议》(Washington Agreement for Peace and Prosperity)，不过是长长的协议清单中又一份未能达成目标的协议。

“我相信，这将是一桩伟大的奇迹”，美国总统特朗普向记者表示；此前在卢旺达长期掌权的Paul Kagame总统与刚果(金)总统Félix Tshisekedi刚刚签署协议。可惜奇迹至今未现。 Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

瓜分庞大的 “矿产蛋糕”

协议自然包括经济条款，并确保了美国对该地区稀有矿产的优先获取权。可惜对刚果(金)丰富矿产感兴趣的，绝非特朗普一人。

中国才是刚果(金)矿产出口毋庸置疑的最大买家。然而其对于钴、铜(多用于电池生产)的开采，往往伴随着严重的侵犯人权问题。非法、不受管控的开采，才是本地冲突爆发的核心所在：叛军要占领矿区、抢夺资源，并将之输送到全球供应链中。

瑞士也无法独善其身。非政府组织“公共视线”(Public Eye)的Robert Bachmann在接受瑞士资讯swissinfo.ch(德)采访时表示：“瑞士作为全球领先的大宗商品交易中心，肩负着降低该行业风险的重要责任。然而瑞士原材料贸易商的交易活动既缺乏透明度，也不没有强制性的尽责义务”。

中国对刚果(金)的投资 华刚矿业(Sicomines SA)是刚果(金)国家矿业总公司与中国企业集团共同成立的合资企业。 该公司的项目建设于2015年正式启动。此后中国通过该公司对刚果(金)的基础设施建设进行了投资。 2024年1月，中刚双方达成新协议，中方同意将投资额度从最初的30亿美元提升至70亿美元。

一切都陷入瘫痪：银行停业，机场关闭

正是为了争夺这些矿产，据预测已有700万人在刚果流离失所，当地的人道主义局势岌岌可危。今年2月瑞士拨付300万瑞郎作为援助金，同年5月又追发200万瑞郎。

那么当地平民的处境如何呢？以“萨拉妈妈”(Mama Sarah)之名而为人熟知的和平与女权活动家Sarah Kyabu Ntambwe表示，当下局势与以往历次危机都不同。在刚果(金)东部M23武装已建立起一个平行政权。“但那里一切都无法正常运转，银行也好，机场也罢，全都陷入瘫痪。民众取不出自己的存款，没法正常出行，更没法重返家园。”

Sarah Kyabu Ntambwe曾于 2024 年瑞士担任联合国安理会轮值主席国期间，与瑞士展开合作，致力于提升大湖区受冲突影响的女性及青少年群体的话语权 ONU

“民众正在为此付出代价，”Kyabu表示：当前的和平进程，包括矿产业内的合作完全忽视平民诉求，因此Kyabu正通过由她开创的组织“改变你的世界”向决策者施压，该组织已获得联合国的支持。她表示，协议必须顾及弱势群体的现实处境，捍卫民众的尊严与人权。

“我们要大声疾呼，务求各方都能听到我们的声音，并将我们的诉求纳入整体和平进程中”。为此Kyabu开始在冲突地区收集女性及青少年的呼声。

“掠夺式”国际政治

“和平承诺并未切实解决当地的冲突问题，尤其在资源获取以及政治群体的责任问题上，”Jean Bisimwa Balola这样总结当前局势。

这位刚果人是瑞士合作发展组织HEKS-EPER驻刚果(金)的项目负责人。他依然将办公室设在了被占领的戈马(Goma)，并力图从那里保障员工们的安全。就在今年2月，他的3名同事惨遭杀害。

Jean Bisimwa在位于戈马的办公室里与同事交谈。 HEKS-EPER

“围绕战略性矿产而展开的利益链才是战争和政权更迭中重要的一环。利益的链条从刚果民主共和国、卢旺达、布隆迪和乌干达，延伸到比它们强大得多的国家，我认为这才是矿产地区爆发战争的根源，”Besimwa说。

他还提到前总统卡比拉(Joseph Kabila，2001-2019年在任)于2007年与中国签署的《世纪协议》，该协议约定中方以对该国基础设施的投资换取钴、铜矿产的开采权。Besimwa称“这令美方颇为不满”。如今美国自己也对矿产协议相当感兴趣。

“我们正身处这样一个时代，政治的天平严重偏向经济利益，到处都是掠夺，完全无视人权、战争法和国际人道主义法则，”瑞士洛桑HEKS-EPER组织东非项目负责人Federico Riccio评论道。

与此同时刚果问题并未在媒体世界激起半点水花，Riccio遗憾地表示：“在欧洲人们谈起非洲几乎就只谈移民问题；而媒体也只关注乌克兰和加沙地区”。

只有瑞士仍留在布卡武与民众并肩作战

“听着，我们要先活下来！”这是Jean Bisimwa在每日工作中总会从同胞口中听到的呼声。所以尽管安全得不到保障，但他所在的组织和瑞士其他援助机构还是选择留在民众身旁。

“我们是为民众服务的，所以要留在最需要帮助的地方工作。虽然该地区已被占领，但在刚果东部布卡武依然是那个正确的地方，”瑞士驻布卡武合作办公室主任Thomas Jenatsch向瑞士资讯swissinfo.ch表示。

“2025年1月战争爆发时，许多组织都撤离了，但我们没有。这使得我们能够迅速、有效地开展人道主义救援行动，”Jenatsch说。

但这样的行动得到认可了吗？在Jean Bisimwa看来，仅仅是有人在这一“高危”地区开展人道主义援助，就已超越其实际意义：“这能鼓舞当地民众，让他们知道，他们并没有被抛弃”。

(编辑：Marc Leutenegger，编译自德语：宋婷/yz)

